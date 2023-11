Iš girdyklos – į dainyklą: pirmoji atsidarys skandalais pažymėtoje vietoje

Patalpose, Vilniaus gatvėje 22-3, ilgą laiką veikė populiarus baras „Vėjai“. Šioje vietoje sostinės valdžia ketino įkurti Naktinį avilį, kuriame prevencija būtų derinama su palinksminimu.

Visgi Naktinį avilį praėjusią kadenciją lydėjo ne vienas skandalas. Daug aistrų lydėjusį konkursą galiausiai laimėjo „Radistai“, kurie Vilniaus g. esančiose patalpose atidarė barą, ketino įkurti ir radijo stotį.

Kritikai bedė pirštu, kad naujieji patalpų šeimininkai nevykdo prevencinės ir švietėjiškos veiklos, kurią šalia baro paskirties, turėjo užsiimti Naktinis avilys. Taip pat sekė teismų maratonas dėl konkurso rezultatų.

Galiausiai „Radistų“ baras užvėrė duris ir pirmajame Naktinio avilio gyvavimo etape buvo padėtas taškas.

„Ką jūs paminėjote apie tą nesėkmingą pradžią, tai antrą šansą tikrai duodame šiai vietai, ji turi daug iš savęs potencialo ir labai norėtųsi sieti su tais visais principais, kurie koalicijos programoje išskirti kaip sudedamoji naktinės ekonomikos dalis.

Kalbu apie kitokį pasilinksminimą, galimybes antrą aukštą išnaudoti pasilinksminimo vietų lankytojų švietimui. Labai daug yra mano pačios pradžių daryta, kai rengėme pasilinksminimo vietų savininkams, naktinio gyvenimo organizatoriams mokymus, rekomendacijas rengėme, kokie turėtų būti standartai. Tai norėtųsi visa tai įdiegti.

Aš kalbu apie lankytojų informavimą, erdvių sukūrimą, kur galima ateiti pailsėti, nemokamą vandenį. Apie daug dalykų, kurie yra labai paprastai įgyvendinami, bet labai svarbūs naktiniame gyvenime“, – anksčiau duotame interviu naujienų portalui tv3.lt sakė Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.

Žingsnis po žingsnio naujoji sostinės valdžia keičia iki šiol stagnavusią naktinio gyvenimo strategiją. Pirmiausia, birželį įsteigtas „Vilniaus naktinis biuras“. Pagrindinis jo tikslas – skatinti ir plėsti ekonomines bei kultūrines veiklas naktimis, didinant miesto socialinę ir kultūrinę vertę, gerinant jo įvaizdį ir patrauklumą.

Taip pat naujoji įstaiga tarp tikslų numačiusi informuoti naktinės kultūros vietų lankytojus, didinti jų sąmoningumą dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, saugaus elgesio ir kitais aktualiais naktinės kultūros klausimais.

Be to, bus siekiama prisidėti prie triukšmo valdymo klausimų sprendimo, stiprinti sostinės naktinės ekonomikos srityje dirbančių įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovų kompetencijas, skatinti jaunųjų kūrėjų veiklas, išgirsti ir atsižvelgti į visų sostinės bendruomenių, organizacijų interesus.

Skaičiuojama, kad daugiau nei 6 proc. vilniečių dirba naktį veikiančiuose įstaigose ar įmonėse: baruose, naktiniuose klubuose, koncertinėse įstaigose. Tokia veikla kasmet generuoja daugiau nei 165 mln. eurų pajamų.

Jau aptarto Vilniaus g. pastato antrame aukšte ir įsikurs „Vilniaus naktinis biuras“. O štai pirmajame jau netrukus atsidarys pirmoji dainykla.

Nuo girdyklos iki dainyklos

Parašus po koalicijos sutartimi sostinėje padėję Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) ir Laisvės partija savo programoje nurodė, kad bus siekiama per šią tarybos ir mero kadenciją sukurti naują maitinimo įstaigų kategoriją – dainyklas ir atskirti tokias vietas nuo paprastų maitinimo įstaigų bei įvertinti papildomo finansavimo joms galimybes.

„Dainyklos daug kam galbūt asocijuojasi su žodžiu girdyklos. Tai priešingai, eidami nuo girdyklų, mes norime sukurti tokias maitinimo įstaigas, kurios savyje turėtų kultūros dalelę, kas leistų jauniems atlikėjams ateiti ir vakarais atlikti savo programas, prisistatyti visuomenei ir kurti miesto įvaizdį.

<...> Tokia kultūra, kuri yra išsivysčiusi ir veikia Londone, Berlyne, manau tikrai gali rasti puikią vietą ir Vilniuje. <...> Kalbėsimės su maitinimo įstaigomis ir kursime skatinimo programą“, – „Dėmesio centre“ balandžio viduryje kalbėjo sostinės meras Valdas Benkunskas.

S. Bieliūnė sako, kad dainyklų konceptas yra gerai išvystytas Jungtinėje Karalystėje, tačiau reikia žiūrėti, kaip šią idėją pritaikyti Lietuvos kontekstui.

„Dainyklos principas – vieta susirinkti, kur muzika dominuoja, kur žmonės susirenka labiau dainuoti, nei išgerti. Jeigu dalyvaujate kokiuose nors nišiniuose koncertuose, tai dažnai žmonės mėgsta dalyvauti kartu ir kartu su atlikėjais dainuoti“, – pasakojo S. Bieliūnė.

Galiausiai žodis tapo kūnu ir šią savaitę paskelbta, kad skandalais pažymėtose patalpose Vilniaus g. aukcione per varžytinių platformą išnuomojus 100 kv. metrų patalpas, įsikurs pirmoji dainykla – baras, kuriame vyks ir kultūrinė veikla.

Anot savivaldybės, dainyklos patalpose be viešo maitinimo (baro) veiklos, bus organizuojama ir kultūrinė veikla – vaidinimas, dainavimas, grojimas, deklamavimas, skaitymas, šokis, kitas viešas gyvas kūrinio atlikimas ar pasitelkus bet kokias reikiamas priemones ar įrangą.

Planuojama, kad per kalendorinius metus dainyklose bus suorganizuota bent 100 pasirodymų – ne mažiau kaip vienas per savaitę. Į viešą kūrinių atlikimą neįeis didžėjaus leidžiama foninė muzika (fonograma) ir karaokė. Pirmenybė bus teikiama atlikimo įvairovei ir kokybei, naujų talentų ir iniciatyvų skatinimui.

Dainykloje bus įrengta scena su pakyla ir nuolatinė garso sistema bei užtikrintas garso režisieriaus garso valdymas. Lankytojams patalpų nuomininkas turės suteikti galimybę gauti maitinimo paslaugas, bent užkandžius, ir nemokamai stalo vandenį bet kuriuo savo darbo metu.

Patalpas, Vilniaus gatvėje 22-3, savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomos penkeriems metams. Nustatyta pradinė nuomos kaina 26,70 euro už kv. m per mėnesį, pradinė kaina už visą nuomojamą plotą – 2 913 eurų. Pradinis įnašas – 8739 eurų (PVM netaikomas).

Kaip skelbiama, nuomininkas, be išimčių vykdantis visus sutartyje prisiimtus įsipareigojimus ir organizuojantis daugiau kaip 150 kartų viešų kūrinių atlikimų per kalendorinius metus, gali būti atleidžiamas nuo nuomos mokesčio ne daugiau kaip vieną mėnesį per kalendorinius metus.

Savivaldybė pranešė, kad iki gruodžio 1 dienos vyks fizinė nuomojamų patalpų apžiūra konkurso dalyviams, gruodžio 4– 5 dieną numatyta registracija, o gruodžio 11–12 dienomis varžymasis. Konkurso rezultatai paaiškės gruodžio 15 dieną.

Konkurse bus varžomasi dėl nuompinigių dydžio platformoje evarzytines.lt, tačiau nuomininkas taip pat turės įgyvendinti ir kitas sąlygas.