Irma Gajauskaitė reikalavo teisme matyti Lupshitzą: „Dabar jie mane kaltina, kad jie turės antrą kartą važiuoti“

Nukentėjusieji piktinasi, kad jiems neleidžiama teisme dalyvauti nuotoliu ir jie iš Vilniaus turi kaskart bergždžiai važinėti į Šiaulius.
Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Atsinešė du tomus dokumentų
Prieš tris savaites išvaryta iš posėdžių salės už nepagarbą teismui I. Gajauskaitė žadėjo jokiais būdais nebegrįžti. Tad teismas nusprendė ją atvesdinti su policija.
Tačiau pirmadienį moteris į teismo salę žengė pati. Tesėjai prieš posėdį pranešė, kad policijos nebereikia.
„Taigi nekalta esu, va. Čia yra bylos medžiaga surinkta ir ji mane išteisina visiškai. Kviečiu atsivežti, nežinau, beisbolo lazdas, šakes, dalgius, nu žodžiu, tai, ką turite namuose, ką galima panaudoti, kaip sakant, susidorojimui. Tiesioginiam. Nes kito kelio, kaip aš matau, mes nebeturime“, – sakė buvusi kandidatė į Seimo narius.
Pirmadienį į teismą atvyko paskirtasis advokatas Valdas Kairys.
I. Gajauskaitė ir dabar tvirtino, kad jai gynėjo nereikia, tačiau prokurorės Laimutės Martinavičienės nuomone, advokato kaltinamajai reikia.
„Nesutinku su prokurorės nuomone. Advokatą ir klientą turi sieti pasitikėjimo santykiai. Ar aš galėčiau tinkamai ginti, jei kaltinamoji to nenori? Teismas turėtų atleisti mane nuo šių pareigų“, – teismo salėje sakė V. Kairys.
Pati neįžvelgia savo pasisakymuose antisemitizmo
Baudžiamoji byla Irmai Gajauskaitei iškelta už žodžius, išsakytus viešai prieš praėjusių metų Seimo rinkimus, taip pat ji kaltinama žydų tautybės žmonių niekinimu.
„Yra išvados, kad nėra mano pasisakymuose jokio antisemitizmo. Kuo mane kaltina tas žmogelis su berete“, – sakė I. Gajauskaitė.
Byloje nukentėjusiu pripažintas Danielius Lupshitzas pirmame teismo posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu, tačiau, pageidaujant kaltinamajai, turėjo atvykti iš Vilniaus į teismą Šiauliuose, nes I. Gajauskaitė, kaip pati sakė, norėjo jam į akis pasižiūrėti.
Tiesa, pagrindinis ginčas kilo dėl advokato. Teismas I. Gajauskaitei nusprendė skirti valstybinį gynėją, tačiau moteris ir toliau teigia galinti apsiginti pati.
„Tai nereikia man advokato. O kodėl reikia turėti, jei yra išvados, atliktos ir patvirtintos, kad aš nieko blogo nepadariau“, – tikino kaltinamoji.
Teismas nusprendė neleisti Gajauskaitei gintis pačiai, nors net ir jai paskirtas advokatas skundėsi, kad su kaltinamąja ir jam bus sunku rasti bendrą kalbą. Tuomet advokatas paprašė pertraukos, kad galėtų susipažinti su bylos medžiaga. Tad į kitą posėdį Šiauliuose visi nukentėjusieji vėl turės atvykti dar kartą, nors du iš trijų pageidavo dalyvauti nuotoliniu būdu iš Vilniaus.
„Man nesuprantama, kodėl yra klausoma kaltinamosios užgaidų, teismas, Lietuvos įstatymas yra šokdinamas pagal kokius tai, mano galva, recidyvistės norus ir pageidavimus“, – teigė nukentėjusysis D. Lupshitzas.
„Taigi teisėja nusprendė, ne aš nusprendžiau. Sakiau, kad man nereikia advokato, taigi nekreipia dėmesio. Dabar jie mane kaltina, kad jie turės antrą kartą važiuoti, prie ko čia aš? Baikit juokus, negaliu“, – juokėsi I. Gajauskaitė.
Į Seimą su Petro Gražulio partija kandidatavusi ir surinkusi beveik 300 rinkėjų balsų I. Gajauskaitė teigia nesigailinti nei vieno savo pasisakymo, nes esą kad kalbėjo sąmoningai ir tikslingai. Moteris sako, kad ir toliau ketina reikšti savo mintis, bei siekti politikės karjeros.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.