Įpūtė net 4 promiles: gėrė parą, vairavo traktorių ir dar užgėrė po avarijos

Šių metų rugpjūčio 26 d., apie 17.04 val,. Pakruojo mieste R. E., vairuodamas traktorių „JCB 9TFT“, sankryžoje pateko į eismo įvykį – į traktorių atsitrenkė automobilis „VW Golf Plus“. Atvykę policijos pareigūnai iš karto pastebėjo, kad vyras akivaizdžiai neblaivus.
Alkotesteriu „Alcotest 7510“ jam buvo nustatytas 3,98 promilės girtumas, o antruoju pūtimu – net 4,00 promilės. Tai – vienas aukščiausių teismų praktikoje fiksuotų girtumo lygių.
Gėrė visą parą: alaus, degtinės ir dar brendžio po avarijos
Teisme vyras savo kaltę pripažino visiškai. Jis aiškino, kad girtavo jau nuo išvakarių, o pačią dieną išgėrė dvi skardines alaus ir su kolega – 0,7 l butelį degtinės.
Be to, po eismo įvykio, kol laukė policijos, jis papildomai išgėrė dar apie 100 ml stipraus alkoholio, kurį turėjo kišenėje. Nors jo tėvas teigė, kad sūnus alkoholio nevartojo, pareigūnai sunkvežimyje rado tuščios taros ir pradarytą alaus skardinę.
R. E. taip pat nurodė, kad traktoriumi važiuoti jį paprašė kolega – šios transporto priemonės vairavimas į jo pareigas neįėjo.
Baustas anksčiau – teisių dar neturėjo atgavęs
Teismas atsižvelgė, kad vyras savo kaltę pripažino ir gailėjosi, tačiau kartu įvertino, kad 2015 m. jis jau buvo baustas administracine tvarka už neblaivų vairavimą ir iki šiol nebuvo atgavęs teisės vairuoti B kategorijos transporto priemonių.
Kadangi byla nagrinėta pagreitinta tvarka, bausmė jam sumažinta vienu trečdaliu. Skirta bauda, teisės vairuoti atėmimas ir dalies traktoriaus vertės konfiskavimas.
Galutiniu nuosprendžiu teismas paskyrė: 2 500 eurų baudą (50 MGL), teisės vairuoti kelių transporto priemones atėmimą 3 metams, 7 865 eurų turto konfiskavimą.
Konfiskuojama suma sudaro 50 proc. traktoriaus „JCB 9TFT“ vertės – toks konfiskavimas taikomas, kai nusikalstama veikla padaroma naudojant svetimą transporto priemonę. Traktoriaus savininkė – UAB „K.“ – po nuosprendžio įsiteisėjimo jį atgaus, o kaltinamasis privalės atlyginti pusę jo vertės.
Tam, kad suma būtų užtikrinta, teismas laikinai apribojo R. E. nuosavybės teises į jo pinigines lėšas bankų sąskaitose.
Nuosprendžiui įsiteisėjus, traktorius bus grąžintas UAB „K.“. Konfiskuojamą 7 865 eurų sumą valstybei turės sumokėti pats R. E.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!