  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė: Minskas oficialiai prašo derybų dėl sienos atidarymo

2025-11-12 14:39 / šaltinis: BNS
2025-11-12 14:39

Minskui teigiant Lietuvai pateikus pasiūlymus dėl padėties pasienyje normalizavimo, premjerė Inga Ruginienė sako sulaukusi oficialaus Minsko laiško su prašymu pradėti derybas.

Inga Ruginienė (BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Minskui teigiant Lietuvai pateikus pasiūlymus dėl padėties pasienyje normalizavimo, premjerė Inga Ruginienė sako sulaukusi oficialaus Minsko laiško su prašymu pradėti derybas.

Ministrė pirmininkė sako, jog yra „pozityvių ženklų“ iš Baltarusijos, neleidžiančios išvažiuoti maždaug tūkstančiui Lietuvos vilkikų, kol nebus atidaryta laikinai uždaryta valstybių siena.

„Yra gautas laiškas dėl derybų pradžios. Tą laišką vertinsime ir darysime atitinkamus sprendimus“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Ruginienė.

„Matome pozityvius ženklus, bet turime įsitikinti, kad taip ir yra. Kai tik įsitikinsime, tuomet tikrai tuoj pat, čia ir dabar, atidarysime sienas ir leisime judėti. Bet sienų uždarymas yra tam, kad suvaldytume balionų hibridinę ataką“, – pridūrė ji.

Minskas trečiadienį pareiškė pateikęs Lietuvai pasiūlymų dėl sienos atvėrimo, nors kol kas atsisako atidaryti evakuacinį koridorių per laikinai uždarytą pasienį Baltarusijoje įstrigusiems Lietuvos vilkikams.

„Galėčiau viską papasakoti, bet tam tikrų dalykų viešai tikrai negalima aptarinėti“, – teigė I. Ruginienė, žurnalistų paprašyta įvardinti Baltarusijos pasiūlymus.

BNS rašė, kad apkaltinęs Lietuvą pažeidus eilę dvišalių susitarimų dėl uždarytos sienos, baltarusių diplomatijos vadovas Maksimas Ryženkovas pabrėžė Minsko pasirengimą dialogui su Vilniumi.

Vis tik Lietuvos užsienio ministras Kęstutis Budrys trečiadienį pareiškė, kad derybos negalimos, kol Baltarusija nenustos eskaluoti situacijos „iki karštų fazių ribos“.

Savo ruožtu I. Ruginienė trečiadienio popietę pakartojo, kad Vilnius galėtų vėl atverti sieną, jei sulauktų žinių iš Minsko, kad režimas pasiruošęs padėti užkardyti kontrabandinių balionų srautus iš Baltarusijos į Lietuvos oro erdvę.

„Jei Baltarusija rodys pozityvius ženklus ir prisidės prie atakos sustabdymo, neabejotinai priimsime kitokius sprendimus“, – teigė premjerė.

Ji taip pat darkart patvirtino, jog sienos uždarymas buvo „būtinas veiksmas suvaldant balionų hibridinę ataką“.

Tuo metu paprašyta pakomentuoti vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus pasisakymą, jog situacijai spręsti, galėtų susitikti abiejų šalių pasienio tarnybų atstovai, premjerė tikino, kad aptariami įvairūs konflikto sprendimo būdai.

„Kol kas tik kalbame apie įvairius būdus ir metodus, kaip galėtume turėti tam tikrus kanalus sprendžiant situaciją. Tikrai niekas nesėdi sudėjęs rankų, tarnybos kasdien dirba pagal savo kompetencijos sritis“, – tikino I. Ruginienė.

Vyriausybė spalio pabaigoje mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždarė sieną su Baltarusija Medininkų pasienio punkte taikant kai kurias išimtis.

Reaguodamas į Vilniaus sprendimą uždaryti pasienio punktus su Baltarusija, Minskas uždraudė savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į Lietuvą. Režimas sako neleisiantis to, kol nebus atverta siena, o iki tol vilkikai nugabenti į specialias aikšteles, kur juos žadama apmokestinti.

Dėl to nepatenkinta nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ reikalauja kuo greičiau pradėti „minimalų diplomatinį dialogą“ su Minsku ir atidaryti bent vieną pasienio punktą, užtikrinti vežėjų apsaugą bei evakuaciją, parengti nuostolių kompensavimo priemones bei kongrese trečiadienį svarsto apie galimas protesto akcijas Lietuvoje ir Briuselyje.

