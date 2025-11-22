 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Incidentas Šilutėje: tvarkant įsigytą namą – po grindimis rastas šaunamasis ginklas

2025-11-22 10:06 / šaltinis: ELTA
2025-11-22 10:06

Šilutėje vyriškis tvarkydamas įsigytą namą po grindimis rado į popierių supakuotą šaunamąjį ginklą, praneša Tauragės policija.

Policija (nuotr. Elta)

Šilutėje vyriškis tvarkydamas įsigytą namą po grindimis rado į popierių supakuotą šaunamąjį ginklą, praneša Tauragės policija.

0

Policijos teigimu, vyriškis įsigyto namo antrame aukšte po grindimis rado į popierių supakuotą šaunamąjį ginklą ir maišelį su 230 vnt. šovinių.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal baudžiamojo kodekso (BK) 253 straipsnio pirmą dalį – tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

