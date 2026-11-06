Ignas Vėgėlė skelbia: Kinijos diplomatai atvyksta į Lietuvą

„Kinai iki šiol nenorėjo susitikti, nerodė tokio intereso, nes turbūt nematė tikro Lietuvos intereso atkurti diplomatinius santykius. Dabar kinai regi pokyčius, mato tokį norą, todėl turbūt ir atvyksta. Tai bus lapkričio 11–12 dienomis“, – sakė parlamentaras.
Jo duomenimis, Kinijos diplomatai susitiks su Lietuvos užsienio reikalų ministerijos atstovais bei Seimo narių grupe „Už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki Europos Sąjungos valstybių narių lygmens“.
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