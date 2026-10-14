Seimo komitetas siūlo grąžinti Igno Vėgėlės inicijuotas pataisas dėl viešų grasinimų tobulinti

Už sprendimą grąžinti projektą iniciatoriui tobulinti balsavo 5 komiteto nariai, 3 susilaikė.
Komitetas tokį sprendimą priėmė atsižvelgęs į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Vyriausybės ir kitų specialistų pastabas. Abejonių dėl siūlomų pataisų kilo todėl, kad galiojantis Baudžiamasis kodeksas jau numato atsakomybę už grasinimus nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą.
Vis dėlto komitete pasiūlyta projekto neatmesti, o grąžinti iniciatoriui tobulinti, atsižvelgiant į pateiktas pastabas.
„Buvo du variantai – atmesti, o antras buvo grąžinti tobulinti. Nuspręsta grąžinti tobulinti“, – po balsavimo pažymėjo komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas.
I. Vėgėlės teigimu, pataisomis siekiama užpildyti teisinio reguliavimo spragą, kai viešai išsakyti grasinimai nelaikomi realiai įvykdytinais, tačiau gali paskatinti kitus asmenis imtis smurto.
„Pats asmuo, kuris viešai grasina per visuomenės informavimo priemonę nužudyti arba sužaloti kitą asmenį, gali ir neturėti realaus ketinimo tai įvykdyti. Tačiau toks ketinimas, paskelbtas per visuomenės informavimo priemones, tampa ypač rizikingas dėl to, kad kiti asmenys gali įvykdyti tokį kvietimą“, – komiteto posėdyje teigė parlamentaras.
I. Vėgėlė taip pat atkreipė dėmesį į ankstesnius viešų grasinimų atvejus, tarp jų – grasinimus politikams ir socialiniuose tinkluose transliuotus pasisakymus apie ketinimus nužudyti kitus asmenis.
„Šias transliacijas stebėjo tūkstančiai žmonių. Straipsnyje nurodoma, kad dėl šių asmenų veiksmų policija buvo pradėjusi ikiteisminius tyrimus. Bet žinot, dėl ko? Dėl viešosios tvarkos pažeidimo“, – pabrėžė parlamentaras, prisimindamas 2025 m. viešai transliuotų grasinimų atvejį.
Pagal siūlomas pataisas už tokias veikas grėstų viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.
Baudžiamąją atsakomybę taip pat siūloma taikyti už viešus kvietimus nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą.
Numatoma, kad atsakomybė už šias veikas būtų taikoma gavus nukentėjusio asmens skundą, jo teisėto atstovo pareiškimą, prokuroro reikalavimą arba ikiteisminį tyrimą pradėjus nustačius smurto artimoje aplinkoje požymius.
Taip pat siūloma pakeisti BK 170 straipsnio 3 dalį, reglamentuojančią atsakomybę už viešą smurto kurstymą prieš žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės, tautybės, religijos, įsitikinimų ar kitų įstatyme numatytų požymių.
Už tokį kurstymą, taip pat jo finansavimą ar kitokį materialinį rėmimą būtų numatyta laisvės atėmimo bausmė iki ketverių metų arba švelnesnės bausmės.
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