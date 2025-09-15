Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Ignalinos rajone rasta 14 karo laikų sprogmenų

2025-09-15 10:04 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 10:04

Ignalinos rajone sekmadienį rasta 14 Antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenų, informavo policija.

Išminuotojas. ELTA / Julius Kalinskas

Ignalinos rajone sekmadienį rasta 14 Antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenų, informavo policija.

0

Anot Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 15.50 val. buvo gautas pranešimas, kad Vaišniūnų kaime rasti šaudmenys. 

Į įvykio vietą atvykę sprogmenų neutralizavimo grupės išminuotojai nustatė, kad rasta 13 Antrojo pasaulinio karo laikų 12,7 mm šovinių ir vienas 37 mm artilerijos sviedinys.

Sprogmenys perduoti išminuotojams. Planuojama juos sunaikinti. 

