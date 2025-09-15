Ignalinos rajone rasta 14 karo laikų sprogmenų

Anot Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 15.50 val. buvo gautas pranešimas, kad Vaišniūnų kaime rasti šaudmenys.
Į įvykio vietą atvykę sprogmenų neutralizavimo grupės išminuotojai nustatė, kad rasta 13 Antrojo pasaulinio karo laikų 12,7 mm šovinių ir vienas 37 mm artilerijos sviedinys.
Sprogmenys perduoti išminuotojams. Planuojama juos sunaikinti.
