TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ieva Dirmaitė atsisako mandato Vilniaus miesto taryboje

2025-08-27 13:37 / šaltinis: BNS
2025-08-27 13:37

Laisvės partijos atstovė Ieva Dirmaitė palieka Vilniaus miesto tarybą.

Ieva Dirmaitė (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Laisvės partijos atstovė Ieva Dirmaitė palieka Vilniaus miesto tarybą.

Apie tai politikė pranešė trečiadienį feisbuke.

„Šiandien paskutinis mano, kaip Vilniaus miesto tarybos narės, Žmogaus teisių komisijos pirmininkės, Švietimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojos ir Vilniaus istorinės atminties komisijos pirmininkės pavaduotojos, posėdis“, – rašė I. Dirmaitė.

Pasak jos, mandato taryboje ji atsako dėl „laukiančių naujų profesinių iššūkių“, prašymą jau pateikė Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK).

I. Dirmaitė dirba komunikacijos agentūroje „Ink Agency“.

Prieš tapdama tarybos nare, I. Dirmaitė buvo sostinės mero Remigijaus Šimašiaus atstove spaudai, taip pat yra dirbusi Vidaus reikalų ministerijoje, Sostinės krepšinio mokykloje, viešųjų ryšių agentūroje „Nova Media“.

