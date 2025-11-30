Į žinomą Vilniaus prekybos centrą įsibrovė jaunuolis: sužalotas apsaugos darbuotojas

„Lapkričio 29 d. apie 0.10 val., Vilniuje, Upės g., prekybos centre, apsaugos darbuotojui (gim. 1961 m.) bandant sulaikyti įsibrovusį jaunuolį, šis sužalojo darbuotoją ir pasišalindamas išdaužė PC šalia varstomų durų esančius stiklus“, – rašoma suvestinėje.
Policija teigia, kad materialinis nuostolis nustatinėjamas. Nukentėjusysis apsaugos darbuotojas, suteikus reikalingą medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
2007 metais gimęs Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
