  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Į žinomą Vilniaus prekybos centrą įsibrovė jaunuolis: sužalotas apsaugos darbuotojas

2025-11-30 08:20 / šaltinis: ELTA / aut.
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-30 08:20

Naktį iš penktadienio į šeštadienį, į Vilniaus CUP prekybos centrą įsibrovė jaunuolis, kuris sužalojo ten dirbusį apsauginį ir padarė turtinės žalos, praneša sostinės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK).

Reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)

1

„Lapkričio 29 d. apie 0.10 val., Vilniuje, Upės g., prekybos centre, apsaugos darbuotojui (gim. 1961 m.) bandant sulaikyti įsibrovusį jaunuolį, šis sužalojo darbuotoją ir pasišalindamas išdaužė PC šalia varstomų durų esančius stiklus“, – rašoma suvestinėje.

Policija teigia, kad materialinis nuostolis nustatinėjamas. Nukentėjusysis apsaugos darbuotojas, suteikus reikalingą medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.

2007 metais gimęs Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

