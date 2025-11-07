Į posėdį renkasi Socialdemokratų valdyba: aptars situaciją Kultūros ministerijoje

„Bus kalbama apie situaciją Kultūros ministerijoje“, – BNS sakė premjerės Ingos Ruginienės atstovas Ignas Dobrovolskas.
Pasak jo, posėdyje dalyvaus ir ministrė pirmininkė.
LRT naujienų portalo žiniomis, posėdyje bus pristatyta partietės Vaidos Aleknavičienės kandidatūra į kultūros ministrus.
Penktadienį apie atsistatydinimą iš kultūros viceministrų po trijų darbo dienų pranešė Aleksandras Brokas. Kritikai įtarė, kad jį į pareigas delegavo „Nemuno aušra“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!