  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į posėdį renkasi Socialdemokratų valdyba: aptars situaciją Kultūros ministerijoje

2025-11-07 13:46 / šaltinis: BNS
2025-11-07 13:46

Į nuotolinį posėdį penktadienį vakare renkasi Socialdemokratų partijos valdyba, ji aptars situaciją Kultūros ministerijoje.

Kultūros ministerija (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Į nuotolinį posėdį penktadienį vakare renkasi Socialdemokratų partijos valdyba, ji aptars situaciją Kultūros ministerijoje.

2

„Bus kalbama apie situaciją Kultūros ministerijoje“, – BNS sakė premjerės Ingos Ruginienės atstovas Ignas Dobrovolskas.

Pasak jo, posėdyje dalyvaus ir ministrė pirmininkė.

LRT naujienų portalo žiniomis, posėdyje bus pristatyta partietės Vaidos Aleknavičienės kandidatūra į kultūros ministrus.

Penktadienį apie atsistatydinimą iš kultūros viceministrų po trijų darbo dienų pranešė Aleksandras Brokas. Kritikai įtarė, kad jį į pareigas delegavo „Nemuno aušra“.

