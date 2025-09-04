Į Lietuvą vėl braunasi dešimtys nelegalų: „Tie žmonės, kurie čia bando patekti, yra banditų būriai“

Nemiega ir kontrabandininkai – balionų su cigaretėmis pasieniečiai jau dabar perėmė kone dvigubai daugiau nei pernai per visus metus.
Praėjusią parą pasitaikė ir krovinių rekordininkų – cigaretes gabeno net 6 balionais iš karto.
Štai vaizdai iš Lazdijų rajono, netoli vietos, kur susikerta 3 šalių – Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusios sienos. Mūsų pasieniečių kameros fiksavo Baltarusijos teritorijoje einančią 16-os nelegalių migrantų grupę. Juos nuo Lietuvos ir išsvajotos Europos skyrė tik nedidelis upelis.
„Apie 16 migrantų irgi tik priartėjo prie sienos, bet pabūgę pasieniečių pabėgo atgal į Baltarusiją“, – TV3 Žinioms pasakojo pasieniečių atstovas Giedrius Mišutis.
Į Lietuvą bandė patekti 55 migrantai
Vaizdo įraše nesimato, bet iš Lietuvos pusės, lygiagrečiai sulig migrantais, visureigiais judėjo ir mūsų pasieniečiai.
Tokia kelionė vyko apie kilometrą, vėliau nelegalai nuėjo Lenkijos link.
Panašus vaizdas gautas iš tos pačios Kabelių užkardos, netoli Kapčiamiesčio. Iš Baltarusios būrys nelegalų prie mūsų tvoros atėjo iš karto su kopėčiomis. Bet pamatę, kad prisistatė Lietuvos pareigūnai, paliko kopėčias ir pasitraukė atgal į baltarusių mišką. Šią savaitę buvo pasiektas savotiškas rekordas – per parą į Lietuvą bandė patekti 55 migrantai.
„Tai tuos 55 asmenis sudarė 4 grupės, 3 buvo naktį, tamsiu paros metu, viena vakar vakare. 2 grupės Varėnos rajone pastebėtos, abidvi atėjo su kopėčiomis, bandė tą standartinį patekimą į Lietuvą atlikti, kai atremiamos kopėčios į fizinį barjerą, lipama į 4,5 metrų aukštį, kur koncertina baigiasi ant tvoros ir tada bandoma nušokti į Lietuvą ir bėgti“, – sakė G. Mišutis
Nematyti skaičiai nuo 2023-ųjų
Paskutinį kartą toks kiekis nelegalų per vieną parą buvo fiksuotas prieš pustrečių metų – 2023-ųjų balandį. Prieš kelias dienas pasieniečių vadas kalbėjo, kad šiemet išaugo migrantų srautai mūsų regione.
„Matome, kad labai stipriai išaugo neteisėtos migracijos srautai prie Baltarusios ir Lenkijos sienos, taip pat nemažai fiksuojama bandymų pažeisti sieną ir prie Latvijos ir Baltarusios sienos, tas reiškinys mūsų regione egzistuoja. Ir, ko gero, A. Lukašenkos režimas dar neatsisako savo ketinimų“, – teigė aspieniečių vadas Rustamas Liubajevas.
Pasieniečiai sako, kad migrantams pagalbos nereikia, jie neprašo ir prieglobsčio. Jų tikslas, tiesiog prasibrauti į Vakarų Europą. Tiesa, šiemet jų elgesys agresyvus – keikia pasieniečius, mėto į juos akmenis. Vaizdo įrašuose matyti, kad po miškus klajoja vien jauni vyrai.
„Lenkijos gynybos ministras, kuris yra ir vicepremjeras, įvardijo tiesiogiai – tie žmonės, kurie čia bando patekti, yra banditų būriai, kurių tikslas ne tik, kad prieš valstybę veikti, bet ir daryti kažkokią žalą pasieniečiams, pasieniečių infrastruktūrai ir netgi sveikatai atsiranda pavojų“, – pridėjo G. Mišutis.
Pareigūnai fiksavo, kad nelegalų grupes lydi žmonės, kurie, nors ir dengia veidus, bet išsiskiria iš būrio savo elgsena ir povyza. Tikėtina, kad tai Baltarusių tarnybų žmonės. Vis tik kol kas didžiausias migrantų srautas nukreiptas į Lenkiją, ten šiemet sieną migrantai bandė kirsti daugiau nei 20 tūkstančių kartų.
„Vakar buvo ta diena, kurios nebuvo, nežinau, tikrai mėnesių mėnesius, kai Lietuvoje iš šitų trijų valstybių buvo daugiausiai neįleista migrantų. Lenkai 40 apgręžė, čia labai mažas skaičius šių dienų kontekste, pas latvius vos vienas apgręžtas buvo“, – tikino pasieniečių atstovas.
Kontrabandininkai ėmėsi naujos taktikos
Bet pasieniečiams tenka gaudyti ne tik nelegalus, bet ir kontrabandininkus. Nors visa Lietuva jau matė, kad cigaretės iš Baltarusijos gabenamos balionais, bet šį kartą pasieniečiai pamatė naują kontrabandininkų taktiką.
Praėjusią naktį į Lietuvą įskrido 2 didmaišiai, prikrauti cigarečių dėžių. Prie kiekvieno didmaišio kontrabandininkai prikabino net po 6 oro balionus.
Viename maiše buvo 19, po kitame 21 cigarečių dėžė. Jų vertė, įskaičiuojant mokesčius Lietuvoje – per 100 tūkstančių eurų. Iš viso vakar į Lietuvą įskrido ir pasieniečiai surado 14 balionų su cigaretėmis.
„Tų iššūkių tikrai yra pilna pas mus, mūsų regione, ir artimiausiu metu, ko gero, jų ir bus. Tikėtis, kad staiga, rytoj ar poryt situacija prie sienos pasikeis, būtų per daug naivu“, – svarstė R. Liubajevas.
Nors Lietuvos pareigūnai daro prielaidas, kad kontrabandos verslas Baltarusioje prižiūrimas Lukašenkos specialiųjų tarnybų, bet pastaruoju metu stebina jų pasieniečių elgesys.
Jie paviešino kelis atvejus, kai sulaiko kontrabanda užsiimančius baltarusius, vaizdo įrašuose matyti ir dujų balionai, skirti meteorologinių balionų pildymui.
Neaišku, ar tai tarpusavio santykių aiškinimasis, ar parodomoji akcija visuomenei, mat sulaikymai reti, nors kontrabandos gabenimo atvejų daugybė.
