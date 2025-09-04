Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į Lietuvą vėl braunasi dešimtys nelegalų: „Tie žmonės, kurie čia bando patekti, yra banditų būriai“

2025-09-04 21:00
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 21:00

Nelegalai iš Baltarusijos į Europą plūsta kone rekordiniais tempais. Vieną šios savaitės parą mūsų pasieniečiai neleido į Lietuvą patekti pusšimčiui migrantų, jie bandė prasmukti keturiomis grupėmis. Tokio didelio nelegalų skaičiaus per vieną parą nebuvo jau pustrečių metų.

Nelegalai iš Baltarusijos į Europą plūsta kone rekordiniais tempais. Vieną šios savaitės parą mūsų pasieniečiai neleido į Lietuvą patekti pusšimčiui migrantų, jie bandė prasmukti keturiomis grupėmis. Tokio didelio nelegalų skaičiaus per vieną parą nebuvo jau pustrečių metų.

Nemiega ir kontrabandininkai – balionų su cigaretėmis pasieniečiai jau dabar perėmė kone dvigubai daugiau nei pernai per visus metus.

8

Nemiega ir kontrabandininkai – balionų su cigaretėmis pasieniečiai jau dabar perėmė kone dvigubai daugiau nei pernai per visus metus.  

Praėjusią parą pasitaikė ir krovinių rekordininkų – cigaretes gabeno net 6 balionais iš karto.

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. 

Štai vaizdai iš Lazdijų rajono, netoli vietos, kur susikerta 3 šalių – Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusios sienos. Mūsų pasieniečių kameros fiksavo Baltarusijos teritorijoje einančią 16-os nelegalių migrantų grupę. Juos nuo Lietuvos ir išsvajotos Europos skyrė tik nedidelis upelis.

„Apie 16 migrantų irgi tik priartėjo prie sienos, bet pabūgę pasieniečių pabėgo atgal į Baltarusiją“, – TV3 Žinioms pasakojo pasieniečių atstovas Giedrius Mišutis.

Į Lietuvą bandė patekti 55 migrantai

Vaizdo įraše nesimato, bet iš Lietuvos pusės, lygiagrečiai sulig migrantais, visureigiais judėjo ir mūsų pasieniečiai.

Tokia kelionė vyko apie kilometrą, vėliau nelegalai nuėjo Lenkijos link.

Panašus vaizdas gautas iš tos pačios Kabelių užkardos, netoli Kapčiamiesčio. Iš Baltarusios būrys nelegalų prie mūsų tvoros atėjo iš karto su kopėčiomis. Bet pamatę, kad prisistatė Lietuvos pareigūnai, paliko kopėčias ir pasitraukė atgal į baltarusių mišką. Šią savaitę buvo pasiektas savotiškas rekordas – per parą į Lietuvą bandė patekti 55 migrantai.

„Tai tuos 55 asmenis sudarė 4 grupės, 3 buvo naktį, tamsiu paros metu, viena vakar vakare. 2 grupės Varėnos rajone pastebėtos, abidvi atėjo su kopėčiomis, bandė tą standartinį patekimą į Lietuvą atlikti, kai atremiamos kopėčios į fizinį barjerą, lipama į 4,5 metrų aukštį, kur koncertina baigiasi ant tvoros ir tada bandoma nušokti į Lietuvą ir bėgti“, – sakė G. Mišutis

Nematyti skaičiai nuo 2023-ųjų

Paskutinį kartą toks kiekis nelegalų per vieną parą buvo fiksuotas prieš pustrečių metų – 2023-ųjų balandį. Prieš kelias dienas pasieniečių vadas kalbėjo, kad šiemet išaugo migrantų srautai mūsų regione.

„Matome, kad labai stipriai išaugo neteisėtos migracijos srautai prie Baltarusios ir Lenkijos sienos, taip pat nemažai fiksuojama bandymų pažeisti sieną ir prie Latvijos ir Baltarusios sienos, tas reiškinys mūsų regione egzistuoja. Ir, ko gero, A. Lukašenkos režimas dar neatsisako savo ketinimų“, – teigė aspieniečių vadas Rustamas Liubajevas.

Pasieniečiai sako, kad migrantams pagalbos nereikia, jie neprašo ir prieglobsčio. Jų tikslas, tiesiog prasibrauti į Vakarų Europą. Tiesa, šiemet jų elgesys agresyvus – keikia pasieniečius, mėto į juos akmenis. Vaizdo įrašuose matyti, kad po miškus klajoja vien jauni vyrai.

„Lenkijos gynybos ministras, kuris yra ir vicepremjeras, įvardijo tiesiogiai – tie žmonės, kurie čia bando patekti, yra banditų būriai, kurių tikslas ne tik, kad prieš valstybę veikti, bet ir daryti kažkokią žalą pasieniečiams, pasieniečių infrastruktūrai ir netgi sveikatai atsiranda pavojų“, – pridėjo G. Mišutis.

Pareigūnai fiksavo, kad nelegalų grupes lydi žmonės, kurie, nors ir dengia veidus, bet išsiskiria iš būrio savo elgsena ir povyza. Tikėtina, kad tai Baltarusių tarnybų žmonės. Vis tik kol kas didžiausias migrantų srautas nukreiptas į Lenkiją, ten šiemet sieną migrantai bandė kirsti daugiau nei 20 tūkstančių kartų.

„Vakar buvo ta diena, kurios nebuvo, nežinau, tikrai mėnesių mėnesius, kai Lietuvoje iš šitų trijų valstybių buvo daugiausiai neįleista migrantų. Lenkai 40 apgręžė, čia labai mažas skaičius šių dienų kontekste, pas latvius vos vienas apgręžtas buvo“, – tikino pasieniečių atstovas.

Kontrabandininkai ėmėsi naujos taktikos

Bet pasieniečiams tenka gaudyti ne tik nelegalus, bet ir kontrabandininkus. Nors visa Lietuva jau matė, kad cigaretės iš Baltarusijos gabenamos balionais, bet šį kartą pasieniečiai pamatė naują kontrabandininkų taktiką.

Praėjusią naktį į Lietuvą įskrido 2 didmaišiai, prikrauti cigarečių dėžių. Prie kiekvieno didmaišio kontrabandininkai prikabino net po 6 oro balionus.

Viename maiše buvo 19, po kitame 21 cigarečių dėžė. Jų vertė, įskaičiuojant mokesčius Lietuvoje – per 100 tūkstančių eurų. Iš viso vakar į Lietuvą įskrido ir pasieniečiai surado 14 balionų su cigaretėmis.

„Tų iššūkių tikrai yra pilna pas mus, mūsų regione, ir artimiausiu metu, ko gero, jų ir bus. Tikėtis, kad staiga, rytoj ar poryt situacija prie sienos pasikeis, būtų per daug naivu“, – svarstė R. Liubajevas.

Nors Lietuvos pareigūnai daro prielaidas, kad kontrabandos verslas Baltarusioje prižiūrimas Lukašenkos specialiųjų tarnybų, bet pastaruoju metu stebina jų pasieniečių elgesys.

Jie paviešino kelis atvejus, kai sulaiko kontrabanda užsiimančius baltarusius, vaizdo įrašuose matyti ir dujų balionai, skirti meteorologinių balionų pildymui.

Neaišku, ar tai tarpusavio santykių aiškinimasis, ar parodomoji akcija visuomenei, mat sulaikymai reti, nors kontrabandos gabenimo atvejų daugybė.

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Europietis
Europietis
2025-09-04 21:06
Tai ne banditų būriai o inžinieriai, astrofizikai ir IT specialistai, o jų pomėgis prievartauti ir žudyti žmones tai tiesiog jų teisė, nes ES demokratinė organizacija, ir kaip sakė gerbiamas Benkunskas Vilniuje vietos užteks visiems.
Atsakyti
ordos
ordos
2025-09-04 21:09
Kol nešaudysit, tol banditai ir plūs. Su savais nesusitvarko, tai dar reikia ir šitų. Visa Europa negauna rodos su šitais kriminaliniais. Viską daro vokiečių raudoni internacionalistai, visus teisina psichiniais sutrikimais ir pas save gabena juos geometrine progresija. Dabar neatsidžiaugia, kad dar turi atskristi 2000 afganų.
Atsakyti
Jaunasis konservatorius Patriotas
Jaunasis konservatorius Patriotas
2025-09-04 21:30
Tikrasis Lietuvos Patriotas privalo savo namuose apgyvendinti bent trys vargšus pabėgėlius, o dar geriau dešimt.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
