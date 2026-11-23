Atsižvelgdama į Seimo teisininkų pastabas, ji parengė tai numatančias patobulintas Dainų švenčių tradicijos įstatymo pataisas.
Parlamentarė nenurodo įstatyme konkrečių užsienio lietuvių organizuojamų dainų ir šokių švenčių, tačiau siūlo numatyti aiškius joms keliamus kriterijus. Šios šventės, pagal projektą, turi turėti ilgametes tradicijas, tęstinumą, masiškumą ir vykti ne Lietuvoje.
Jei Seimas pritartų, į įstatymą būtų įrašyta, kad „užsienio lietuvių organizuojamos dainų ir šokių šventės užsienyje – periodiškai vykstantys masinio pobūdžio kultūriniai renginiai, suburiantys lietuvius ir lietuvių kilmės asmenis iš skirtingų pasaulio šalių, skirtos užsienio lietuviams telkti, lietuvių tautinei tapatybei, tautiniams dainoms, šokiams ir etnokultūros tradicijoms puoselėti“.
Tokius reikalavimus atitinkančioms užsienio lietuvių dainų ar šokių šventėms siūloma numatyti dalinį finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų. Projektas numato, kad šios lėšos būtų skirtos renginių organizavimui, dalyvių nakvynės, maitinimo ir saugumo užtikrinimo išlaidoms padengti.
Pasak Seimo narės konservatorės D. Asanavičiūtės-Gružauskienės, užsienio lietuvių dainų ir šokių šventės dažniausiai yra finansuojamos pačių užsienio lietuvių lėšomis.
„Švenčių tikslas – puoselėti lietuvybę, lietuviškus šokius ir tradicijas, palaikyti dainų švenčių tradiciją užsienyje. Manyčiau, kad tokios svarbos renginiai turėtų atsirasti Dainų švenčių tradicijos įstatyme, numatant jiems dalinį finansavimą“, – sako D. Asanavičiūtė-Gružauskienė.
Kaip ji nurodo dokumento aiškinamajame rašte, pirmosios JAV lietuvių bendruomenės dainų ir šokių šventės pradėtos rengti dar 1956 metais.
Australijoje pirmosios Lietuvių meno dienos, kurių programoje buvo dainų ir šokių šventės, organizuotos 1960 metais, o Argentinoje lietuvių kultūrinė veikla vyko dar XX a. pradžioje.
„Būtent šios šventės išsaugojo nepriklausomos Lietuvos dainų ir šokių kultūrą okupacijos laikotarpiu ir išlaikė mūsų diasporą tautišką ir patriotišką. Todėl siūlymas įtraukti į įstatymą užsienyje vykstančias tradicines dainų ir šokių šventes, padėtų išsaugoti Lietuvos nematerialųjį paveldą ateities kartoms“, – sako D. Asanavičiūtė-Gružauskienė.
Ji tikisi, kad priėmus įstatymo pataisas, pasaulio lietuvių dainų, šokių, kultūros šventės susilauks daugiau dėmesio, taip pat galės gauti ir dalinį finansavimą iš Lietuvos institucijų.
Šiuo metu Dainų švenčių tradicijos įstatyme nėra apibrėžiamos užsienio lietuvių rengiamos dainų ir šokių šventės.
ELTA primena, kad anksčiau D.Asanavičiūtė-Gružauskienė siūlė į dainų švenčių sąrašą oficialiai įtraukti Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių dainų ir šokių šventes bei Europos lietuvių kultūros dienas, tačiau Seimo teisininkams įžvelgus galimą prieštaravimą Konstitucijai, šios idėjos atsisakė ir konkrečių renginių įstatyme nenurodė.
„Projekto nuostatos, kuriomis Lietuvos Respublikos įstatymu siekiama reglamentuoti renginių organizavimą užsienio valstybių teritorijose ir nustatyti įgaliojimus, teises ir pareigas užsienio valstybių jurisdikcijai priklausantiems subjektams ir užsienio valstybių piliečiams, viršija (...) Seimo konstitucinius įgaliojimus, prieštarauja Konstitucijai ir konstituciniam teisinės valstybės principui“, – savo išvadoje buvo pažymėjęs Seimo kanceliarijos Teisės departamentas.
Parlamento teisininkų teigimu, valstybė negali priimti teisės aktų, kurie reguliuotų teisinius santykius užsienio valstybėse, jų subjektų ir užsienio valstybių piliečių (nors ir lietuvių kilmės) elgesį – jų teises ir pareigas.
Atsižvelgdamas į šias pastabas Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) pasiūlė projektą tobulinti.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.