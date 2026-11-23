„Šiandien uždaviau klausimą, į kurį dar negavau atsakymo ir patikinimo. Jūs žinote mūsų buvusį prašymą dėl šeimos sampratos referendumo. Dabar mes norime gauti patikinimą, norime gauti žodį iš koalicijos partnerių, kad šita situacija nepasikartos ir kad sprendimai dėl referendumo bus priimti taip, kad jį būtų galima surengti kartu su ateinančiais Seimo rinkimais. Tam mums reikia užtikrinimo, o šiandien mes jo kol kas negavome“, – po koalicinės tarybos posėdžio pirmadienį teigė A. Veryga.
LVŽS lyderio teigimu, šiuo klausimu užtektų „garbės žodžio“ koalicijos viduje.
„Užtektų garbės žodžio keleto žmonių, ir aš manau, kad esame tokio lygio politikai, jog, davę garbės žodį, nuo jo nesitraukiame. Kol kas šiandien jo negavome. Tikiuosi, kad mes jo sulauksime“, – teigė jis.
„Viduje koalicija turi pasakyti labai aiškiai, kad viena šeima nelaikys viso Seimo Lietuvoje įkaitais“, – akcentavo A. Veryga.
Pasak „valstiečių“ pirmininko, sprendimai dėl patariamojo šeimos referendumo ir statutinių pareigūnų algų lems tai, kaip partija balsuos dėl kitų metų valstybės biudžeto.
Kaip skelbta, patariamojo referendumo iniciatoriai praėjusią savaitę pranešė, kad jį teks rengti Seimo rinkimų metų. Jų vertinimu, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininkas socialdemokratas Julius Sabatauskas sistemingai vilkino referendumo klausimą, kad nebūtų galimybės jį surengti kartu su savivaldos rinkimais.
Parlamente užstrigus iniciatyvos dėl patariamojo referendumo svarstymui, A. Veryga teigė, kad „valstiečių“ balsavimui dėl kitų metų biudžeto projekto didelę įtaką turės tolesnė šio klausimo eiga Seime. Tokią poziciją Eltai išsakė ir daugiau partijos frakcijos parlamente atstovų.
Seimo narių grupė kovą registravo nutarimo projektą, siūlantį kartu su kitąmet vyksiančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimais surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo Konstitucijoje.
Jei Seimas tokiai iniciatyvai pritartų, per patariamąjį referendumą piliečių būtų paklausta, ar jie sutinka, kad „Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės“.
Balandį Seimas po pateikimo pritarė šiai iniciatyvai. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) gavo trijų universitetų – Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto – ekspertines išvadas, bet šis klausimas komiteto posėdyje svarstytas dar nebuvo.
Rugsėjį Seimo nariai kreipėsi į komiteto pirmininką J. Sabatauską, ragindami pateikti ekspertines išvadas komiteto nariams, įtraukti klausimą į artimiausio posėdžio darbotvarkę ir užtikrinti, kad jis būtų apsvarstytas laiku.
Po kreipimosi buvo paskelbti spalio 1 d. numatyti komiteto klausymai, bet jų išvakarėse pranešta apie atšaukimą. Kreipimesi pabrėžiama, kad tam, jog Seimas galėtų priimti sprendimą dėl patariamojo referendumo paskelbimo, būtinas procedūras reikia užbaigti iki gruodžio 7 d.
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