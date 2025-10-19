Henriko Daktaro namą apšaudę bei sprogdinę nuteistieji tikisi švelnesnės bausmės

Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį atvertė su „kamuolinių“ gauja siejamo Egdaro Kalasūno ir šiam susivienijimui nepriklausiusio Ričardo Baikos baudžiamąją bylą.
E. Kalasūnas, kuriam dabar 43-eji, prieš keletą metų buvo įtrauktas į ieškomiausių Europos nusikaltėlių sąrašą. 2023 m. jis pats pasidavė teisėsaugai.
42-ejų R. Baika šiuo metu atlieka 12 metų laisvės atėmimo bausmę už kito nusikalstamame pasaulyje žinomo asmens Deimanto Bugavičiaus nužudymą automobilyje, įvykdytą 2015 m. lapkritį Kaune.
Nusprendė pademonstruoti viršenybę prieš H. Daktarą
Bylos duomenimis, R. Baika, E. Kalasūnas ir kiti nusikalstamo pasaulio atstovai 2008 m. gruodį nusprendė pademonstruoti savo viršenybę prieš vieną iš Kauno nusikalstamo pasaulio lyderių – H. Daktarą. Tuo metu H. Daktaras slapstėsi nuo teisėsaugos, o Užliedžiuose esančiame prabangiame name gyveno tik jo sutuoktinė su dukromis.
Jaunuoliai susitarė apšaudyti Daktarų namą ir, būdami Kauno mieste, apsiginklavo 5,45 mm kalibro automatu „Kalašnikov“, pasiėmė ne mažiau kaip 10 vienetų šovinių bei didelės sprogstamosios galios sprogmenį. Tyrėjų teigimu, jis buvo pripildytas iki 100 gramų sprogstamojo užtaiso pagal trotilo ekvivalentą.
Ginkluoti automatu ir sprogmeniu keletas jaunų vyrų iš Kauno automobiliais atvyko prie H. Daktaro namų ir sustojo prie įvažiavimo į namo teritoriją vartų bei namą juosiančios tvoros.
Vienas vyrų Tomas M. iš automato „Kalašnikov“ iššovė ne mažiau kaip 10 kartų į namo teritoriją ir ją juosiančią tvorą, po to E. Kalasūnas ir kitas asmuo pasišalino.
Tuo metu R. Baika metė sprogmenį į Daktarų namo kiemą, kur šis sprogo apie 2,5 m atstumu nuo gyvenamojo namo sienos.
Teisėsauga teigia, kad tokiais chuliganiškais ir visuotinai pavojingai veiksmais buvo sukelta grėsmė sveikatai ir gyvybei tuo metu namuose buvusioms Ramutei Daktarienei bei dviem jos dukroms. Taip pat buvo sugadintas Daktarų turtas – tvora, namo siena ir jos elementai, langų stiklai, padaryta žala buvo įvertinta 3,5 tūkst. eurų.
R. Daktarienė 2018 m. buvo pateikusi tokį ieškinį, bet 2024 m. bylą jau nagrinėjant Kauno apygardos teisme šio ieškinio atsisakė.
Posėdis be nukentėjusiųjų ir kaltininkų
Į Lietuvos apeliacinio teismo posėdį Vilniuje neatvyko nei nukentėjusioji R. Daktarienė, nei dėl išpuolio prieš jo namą kalėti nuteisti R. Baika ir E. Kalasūnas.
Šią bylą iš pradžių nagrinėjo Kauno apygardos teismas. Balandį paskelbtu nuosprendžiu abu vyrai buvo pripažinti kaltais. E. Kalasūnas buvo nuteistas ne tik epizode dėl išpuolio prieš Daktaro namą, tačiau pripažintas kaltu kartu su kitais asmenimis 2007 m. lapkritį Kaune, Chemijos prospekte esančiame bendrabutyje itin žiauriai nužudęs L. Ž. Teisėsaugos duomenimis, nusikaltimo priežastimi tapo aukos pasisakymai, žeminantys nusikalstamo pasaulio atstovo autoritetą.
Sužinoję bendrabučio adresą E. Kalasūnas su bendrais atvyko pas minėtą vyrą ir antrame aukšte esančioje bendro naudojimo virtuvėje vyrą sumušė. Jam buvo suduota ne mažiau kaip 16 smūgių rankomis, kojomis, metaliniu įrankiu ir stikliniu buteliu į galvos sritį bei kitas kūno vietas. Nukentėjusysis L. Ž. mirė.
E. Kalasūnui už vyro nužudymą bendrabutyje, Daktarų turto sugadinimą visuotinai pavojingu būdu bei viešosios tvarkos pažeidimą buvo skirta galutinė 13 metų laisvės atėmimo bausmė.
Tuo metu R. Baikai po nuosprendžio Daktaro namo apšaudymo byloje bausmė nepasikeitė, kaip ir buvo nuspręsta D. Bugavičiaus byloje, šis vyras turi kalėti 12 metų.
Nuteistieji su Kauno apygardos teismo nuosprendžiu nesutiko ir parašė apeliacinius skundus, per savo advokatę teisėjams pranešė, kad nori ir patys dalyvauti skundų nagrinėjime.
Tuo metu teisėjai manė, kad nuteistieji nepageidauja dalyvauti bylos nagrinėjime, nes nebuvo gautas oficialus jų prašymas.
„Gynyba yra kardinaliai priešingos nuomonės, man žinoma abiejų ginamųjų valia, tokią teisę jie turi, jie išreiškė valią dalyvauti posėdyje teikdami apeliacinius skundus. Patys atvykti negali, gynėja irgi negali jų pati atsigabenti. Be to, R. Baika prašo atlikti įrodymų tyrimą“, – per posėdį sakė abiem nuteistiesiems atstovaujanti advokatė Egidija Belevičienė.
Bylos nagrinėjimą teismas tęs kitų metų sausį, galbūt jau dalyvaujant patiems nuteistiesiems. Bus sprendžiama, ar atlikti įrodymų tyrimą.
R. Baika prašo jį išteisinti dėl Daktaro turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu, dėl jo veiksmų su sprogmeniu pritaikyti švelnesnę atsakomybę numatančią Baudžiamojo kodekso straipsnio dalį, ir iš naujo spręsti, kokią bausmę jam galima skirti.
Nuteistieji norėtų, kad Apeliacinis teismas paskirtų techninę sprogmenų ir sprogimo aplinkybių ekspertizę, jie abejoja, ar sprogmenį, kuris mestas į Daktarų valdas, galima vadinti didelės sprogstamosios galios sprogmeniu.
