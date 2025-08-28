Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva

Greitosios medicinos tarnyba perduoda 23 automobilius Ukrainos medikams

2025-08-28 06:35 / šaltinis: BNS
2025-08-28 06:35

Sveikatos apsaugos ministerija ketvirtadienį kartu su Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba Ukrainos Charkivo ir Chersono apskričių administracijoms perduos 23 nenaudojamus specializuotus greitosios medicinos pagalbos automobilius.

Greitoji pagalba (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Sveikatos apsaugos ministerija ketvirtadienį kartu su Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba Ukrainos Charkivo ir Chersono apskričių administracijoms perduos 23 nenaudojamus specializuotus greitosios medicinos pagalbos automobilius.

Anot Greitosios medicinos pagalbos tarnybos, tai bus didžiausia iki šiol suteikta greitosios medicinos automobilių siunta.

Charkivo administracijai bus perduota 12 įvairios techninės būklės GMP automobilių, Chersono – 11 automobilių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Perdavimo ceremonijoje dalyvaus Ukrainos ambasadorė Lietuvoje Olha Nikitčenko, sveikatos apsaugos ministerijos kancleris Evaldas Raistenskis, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos direktorius Donatas Paliulionis.

Renginyje dalyvaus ir atvykusi ukrainiečių grupė, kuri rūpinsis automobilių transportavimu.

Kaip rašė BNS, perduodami automobiliai iš įvairių Lietuvos GMP padalinių: Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Prienų, Alytaus, Mažeikių, Kelmės, Radviliškio ir Kuršėnų.

