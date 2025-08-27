Gitanas Nausėda su Baltijos šalių vadovais vyks į Varšuvą, susitiks su naujuoju Lenkijos prezidentu

Kaip trečiadienį pranešė Prezidentūra, valstybių lyderiai aptars regiono saugumo klausimus, pagalbą su Rusijos agresija susiduriančiai Ukrainai bei taikos iniciatyvas, sankcijas Kremliui bei jo sąjungininkėms, instrumentalizuotos migracijos užkardymo klausimus.
K. Nawrockis Lenkijos vadovu prisaikdintas rugpjūčio pradžioje. Jis pareigose pakeitė Andrzejų Dudą.
Pirmajame savo kreipimesi K. Nawrockis pabrėžė, kad lenkai „labai prisirišę prie krikščioniškų vertybių, ir tai neturėtų keistis“.
Apžvelgdamas savo planus, jis akcentavo nelegalios migracijos kontrolę, zloto išsaugojimą. Jis taip pat pareiškė manąs, kad 2030 metais bus priimta nauja konstitucija.
Birželio 1 dieną vykusiame Lenkijos prezidento rinkimų antrajame ture politikos naujokas K. Nawrockis įveikė liberalių pažiūrų kandidatą Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį (Rafalą Tšaskovskį), kurį rėmė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir jo proeuropietiška vyriausybė.
K. Nawrockio šalininkai jį apibūdina kaip tradicinių, patriotinių vertybių įsikūnijimą. Daugelis jų priešinasi abortams ir LGBTIQ bendruomenės matomumui bei teigia, kad K. Nawrockis atspindi vertybes, su kuriomis jie užaugo.
