Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda su Baltijos šalių vadovais vyks į Varšuvą, susitiks su naujuoju Lenkijos prezidentu

2025-08-27 10:14 / šaltinis: BNS
2025-08-27 10:14

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį su Baltijos šalių lyderiais vyks į Varšuvą, kur susitiks su naujuoju Lenkijos vadovu Karoliu Nawrockiu.

Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį su Baltijos šalių lyderiais vyks į Varšuvą, kur susitiks su naujuoju Lenkijos vadovu Karoliu Nawrockiu.

REKLAMA
4

Kaip trečiadienį pranešė Prezidentūra, valstybių lyderiai aptars regiono saugumo klausimus, pagalbą su Rusijos agresija susiduriančiai Ukrainai bei taikos iniciatyvas, sankcijas Kremliui bei jo sąjungininkėms, instrumentalizuotos migracijos užkardymo klausimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

K. Nawrockis Lenkijos vadovu prisaikdintas rugpjūčio pradžioje. Jis pareigose pakeitė Andrzejų Dudą.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmajame savo kreipimesi K. Nawrockis pabrėžė, kad lenkai „labai prisirišę prie krikščioniškų vertybių, ir tai neturėtų keistis“.

REKLAMA

Apžvelgdamas savo planus, jis akcentavo nelegalios migracijos kontrolę, zloto išsaugojimą. Jis taip pat pareiškė manąs, kad 2030 metais bus priimta nauja konstitucija.

Birželio 1 dieną vykusiame Lenkijos prezidento rinkimų antrajame ture politikos naujokas K. Nawrockis įveikė liberalių pažiūrų kandidatą Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį (Rafalą Tšaskovskį), kurį rėmė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir jo proeuropietiška vyriausybė.

K. Nawrockio šalininkai jį apibūdina kaip tradicinių, patriotinių vertybių įsikūnijimą. Daugelis jų priešinasi abortams ir LGBTIQ bendruomenės matomumui bei teigia, kad K. Nawrockis atspindi vertybes, su kuriomis jie užaugo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų