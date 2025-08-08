Girtas sunkvežimio vairuotojas policininką bandė suvilioti 50 eurų kyšiu

Anot Policijos departamento, apie 7 val. 20 min. kelyje Kaunas-Marijampolė-Suvalkai vyras (gim. 1960 m.), siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už Kelių eismo taisyklių pažeidimą (sunkvežimį su puspriekabe vairavo neblaivus, neblaivumas – 0,79 prom.), Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Kelių policijos skyriaus pareigūnui davė 50 eurų kyšį.
Vyras uždarytas į Marijampolės AVPK laikino sulaikymo patalpas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl papirkimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!