TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Girtas sunkvežimio vairuotojas policininką bandė suvilioti 50 eurų kyšiu

2025-08-08 08:39 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 08:39

Kalvarijos savivaldybėje ketvirtadienį neblaivus sunkvežimio vairuotojas policijos pareigūnui davė 50 eurų kyšį.

Pinigai (nuotr. Fotodiena.lt)

Kalvarijos savivaldybėje ketvirtadienį neblaivus sunkvežimio vairuotojas policijos pareigūnui davė 50 eurų kyšį.

1

Anot Policijos departamento, apie 7 val. 20 min. kelyje Kaunas-Marijampolė-Suvalkai vyras (gim. 1960 m.), siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už Kelių eismo taisyklių pažeidimą (sunkvežimį su puspriekabe vairavo neblaivus, neblaivumas – 0,79 prom.), Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Kelių policijos skyriaus pareigūnui davė 50 eurų kyšį. 

Vyras uždarytas į Marijampolės AVPK laikino sulaikymo patalpas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl papirkimo.

