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Germano byloje – netikėtas stabdis: teismas nurodė apklausti dar 5 liudytojus

2026-11-01 13:04 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-01 13:04
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Vilniaus apygardos teismas nusprendė, jog teisėsaugos pareigūnai finansiniais nusikaltimais kaltinamo Vilhelmo Germano byloje turi apklausti dar 5 liudytojus ir pasirūpinti tinkamu dokumentų vertimu į lietuvių kalbą. Kol tai nebus padaryta, teisme ši byla negalės būti nagrinėjama.

Vilniaus miesto apylinkės teisme pradedamas nagrinėti Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko, Alfonso Ambrazo ir Andriaus Razmos baudžiamosios bylos teisiamasis posėdis (nuotr. Žygimantas Gedvila, ELTA)

Vilniaus apygardos teismas nusprendė, jog teisėsaugos pareigūnai finansiniais nusikaltimais kaltinamo Vilhelmo Germano byloje turi apklausti dar 5 liudytojus ir pasirūpinti tinkamu dokumentų vertimu į lietuvių kalbą. Kol tai nebus padaryta, teisme ši byla negalės būti nagrinėjama.

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Teismas atmetė prokuroro skundą ir paliko galioti rugsėjo 16 d. nutartį, kuria nuspręsta bylą perduoti Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorui bei nustatyti pusmečio terminą nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti.

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Įrangos negalima įspėti dėl melagingo vertimo 

Apylinkės teismas konstatavo, kad ikiteisminio tyrimo metu didžioji dalis baudžiamosios bylos medžiagos į lietuvių kalbą buvo išversta panaudojus Europos Komisijos (EK) administruojamą vertimo įrankį „eTranslation“. Visuose Lietuvos teismuose procesas vyksta tik valstybine kalba, o šios kalbos nesuprantantiems proceso dalyviams dokumentai verčiami, teismo posėdyje yra verčiami ir liudijimai, pasisakymai.

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Teismo vertinimu, pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą nenumatyta, jog baudžiamąją bylą sudarantys duomenys į valstybinę kalbą gali būti verčiami naudojant automatizuotą vertimo įrankį. Todėl šioje byloje tokiu būdu atliktas vertimas buvo pripažintas netinkamu ir suponuojančiu baudžiamojo proceso nuostatų pažeidimą.

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Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad dalis baudžiamojoje byloje esančių duomenų užsienio kalba į lietuvių kalbą buvo išversti ne vertėjo, įspėto dėl atsakomybės už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą, kuriam būtų galima pareikšti nušalinimą ar kuris negalėtų dalyvauti procese, jeigu paaiškėtų jo nekompetentingumas, o panaudojus vertimo įrankį „eTranslation“. 

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Panašius argumentus kėlė ir kaltinamųjų „Foxpay“ byloje gynėjai. Jie teigė, kad minėtu vertimo įrankiu atliktas bylos vertimas yra nekokybiškas, netikslus ir pažodinis. 

„Kompiuterinei programai negali būti pritaikytas nei vienas iš paminėtų reikalavimų, skirtų užtikrinti vertimo kokybę ir teisingumą. Už netinkamai veikiančio vertimo įrankio klaidas neatsako nei jos kūrėjai, nei pats įrankis, kuriuo buvo naudojamasi atliekant vertimus. Byloje nėra jokių duomenų apie vertimo įrankio „eTranslation“ patikimumo laipsnį“, – pastebi advokatai.

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Spalio 19 d. prokuroro skundą išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas savo nutartyje pažymėjo, kad baudžiamosios bylos medžiagos nevalstybine kalba vertimo kokybės klausimas buvo keliamas dar prieš perduodant šią bylą su kaltinamuoju aktu teismui. 

„Vis tik ikiteisminio tyrimo metu nebuvo imtasi priemonių, kad būtų įsitikinta bent tos dalies medžiagos, kuria yra grindžiamas kaltinimas, vertimo kokybe (užtikrintas vertimo tikslumas, prasminis adekvatumas, atitikimas kontekstui ir kt.)“, – paskelbė trijų teisėjų kolegija. 

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Byla teimsui perduota pavasarį

Kaip skelbė ELTA, bylą dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, kurioje asmenys kaltinami tuo, jog veikdami organizuotoje grupėje įgijo labai didelės vertės svetimą turtą, teismui Generalinė prokuratūra perdavė balandį. 

„Foxpay“ baudžiamojoje byloje kaltinimai iš viso pareikšti keturiems asmenims – Alfonsui Ambrazui, V. Germanui, buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktiniui Mindaugui Navickui ir dar vienam asmeniui.

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Prokuratūros teigimu, bylos duomenys leidžia teigti, kad V. Germanas ir M. Navickas buvo minėtos organizuotos grupės vadovai, taip pat, kad jie su bendrininkais įgijo svetimą turtą, kurio vertė yra beveik 24 mln. eurų.

V. Germanas taip pat kaltinamas ir suklastotų asmens dokumentų laikymu – pas jį rasti Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos valstybėse išduoti asmens tapatybės dokumentai.

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