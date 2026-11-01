Cichanouskaja prabilo apie lietuvių kalbos kursų trūkumą: institucijos pateikė savo atsakymą

Interviu Eltai S. Cichanouskaja teigė, kad Lietuvoje gyvenantys baltarusiai nori mokytis lietuvių kalbos, tačiau susiduria su kliūtimi, esą trūksta kalbos kursų.
„Kaip man pasakoja žmonės, šimtui norinčiųjų tenka vos viena vieta, o mokėti už kursus gali ne visi“, – sakė ji.
ŠMSM problemos dėl to nemato.
„Leidimą mūsų šalyje gyventi turintys užsieniečiai, kaip ir Lietuvos piliečiai, galėjo pretenduoti į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuotos suaugusiųjų švietimo platformos „Kursuok“ siūlomus kursus, kursų kainą kompensuoja valstybė. Kalbų kursus savarankiškai organizuoja aukštosios mokyklos, kalbų mokyklos ar kiti organizatoriai, priėmimas į šiuos kursus vykdomas ir tiesiogiai, ne tik per „Kursuok“ platformą“, – Eltai nurodė ŠMSM.
Be to, pasak ministerijos, Kultūros ministerija 2026–2028 m. įgyvendina du tarpusavyje susijusius, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis finansuojamus, projektus.
Savivaldybė siūlo kursus, kalbos klubus
Vilniaus miesto savivaldybė taip pat nurodė įgyvendinanti įvairias priemones, kuriomis siekiama sudaryti kuo daugiau galimybių sostinėje gyvenantiems užsieniečiams mokytis lietuvių kalbos.
„Vilniaus miesto savivaldybės siūlomos lietuvių kalbos mokymosi galimybės sulaukia užsieniečių susidomėjimo, o skirtingi mokymosi formatai leidžia pasirinkti gyventojų poreikius, kalbos žinių lygį ir užimtumą atitinkančias mokymosi priemones“, – rašoma atsakyme Eltai.
Viena iš priemonių – nemokami akademiniai lietuvių kalbos kursai, organizuojami bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU).
„Šiuo metu vyksta antroji kursų sesija, kurioje mokosi 10 grupių. Iki šios dienos šia galimybe pasinaudojo apie 300 asmenų. Galimybė mokytis naujose 10 grupių atveriama kas pusmetį. Šią programą planuojama tęsti iki 2028 m. pabaigos“, – informavo savivaldybė.
Taip pat yra organizuojami nemokami nuotoliniai lietuvių kalbos kursai – juos baigė beveik 1 tūkst. užsieniečių, gyvenančių Vilniuje.
„Šie kursai ir toliau bus tęsiami, o iki 2028 m. pabaigos bus pasiūlyta iki 5000 nemokamų vietų“, – nurodoma atsakyme.
Be to, savivaldybė suplanavo 100 lietuvių kalbos klubų grupių, kuriose panašaus kalbos lygio užsieniečiai gali reguliariai susitikti ir praktikuotis kalbėdami lietuviškai. Taip pat dalijamasi VDU sukurta nemokama savarankiško lietuvių kalbos mokymosi platforma ukrainiečių ir lietuvių kalbomis.
Norintiems mokytis siūlomi ir mokami lietuvių kalbos kursai Vilniaus mokyklose – jie vyksta kontaktiniu arba nuotoliniu būdu.
Naujausiais Migracijos departamento duomenimis, galiojančius leidimus gyventi Lietuvoje šiuo metu turi daugiau kaip 230 tūkst. užsieniečių.
Didžiausią skaičių užsieniečių sudaro Ukrainos ir Baltarusijos pilietybę turintys asmenys.
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