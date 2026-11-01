Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Cichanouskaja prabilo apie lietuvių kalbos kursų trūkumą: institucijos pateikė savo atsakymą

2026-11-01 12:06 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-01 12:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

Baltarusijos opozicijos lyderei Sviatlanai Cichanouskajai užsiminus apie lietuvių kalbos kursų stygių, Vilniaus miesto savivaldybė bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) teigia girdinčios Lietuvoje gyvenančių užsieniečių poreikius bei įgyvendinančios įvairius projektus, kuriais siekiama padėti išmokti kalbą, susipažinti su šalies kultūra.

Svetlana Cichanouskaja EPA
GALERIJA (16)

Baltarusijos opozicijos lyderei Sviatlanai Cichanouskajai užsiminus apie lietuvių kalbos kursų stygių, Vilniaus miesto savivaldybė bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) teigia girdinčios Lietuvoje gyvenančių užsieniečių poreikius bei įgyvendinančios įvairius projektus, kuriais siekiama padėti išmokti kalbą, susipažinti su šalies kultūra.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Interviu Eltai S. Cichanouskaja teigė, kad Lietuvoje gyvenantys baltarusiai nori mokytis lietuvių kalbos, tačiau susiduria su kliūtimi, esą trūksta kalbos kursų. 

REKLAMA
REKLAMA

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Susitikimas su Sviatlanas Cichanouskaja

„Kaip man pasakoja žmonės, šimtui norinčiųjų tenka vos viena vieta, o mokėti už kursus gali ne visi“, – sakė ji. 

REKLAMA

ŠMSM problemos dėl to nemato.

„Leidimą mūsų šalyje gyventi turintys užsieniečiai, kaip ir Lietuvos piliečiai, galėjo pretenduoti į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuotos suaugusiųjų švietimo platformos „Kursuok“ siūlomus kursus, kursų kainą kompensuoja valstybė. Kalbų kursus savarankiškai organizuoja aukštosios mokyklos, kalbų mokyklos ar kiti organizatoriai, priėmimas į šiuos kursus vykdomas ir tiesiogiai, ne tik per „Kursuok“ platformą“, – Eltai nurodė ŠMSM. 

REKLAMA
REKLAMA

Be to, pasak ministerijos, Kultūros ministerija 2026–2028 m. įgyvendina du tarpusavyje susijusius, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis finansuojamus, projektus.

Savivaldybė siūlo kursus, kalbos klubus

Vilniaus miesto savivaldybė taip pat nurodė įgyvendinanti įvairias priemones, kuriomis siekiama sudaryti kuo daugiau galimybių sostinėje gyvenantiems užsieniečiams mokytis lietuvių kalbos. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Vilniaus miesto savivaldybės siūlomos lietuvių kalbos mokymosi galimybės sulaukia užsieniečių susidomėjimo, o skirtingi mokymosi formatai leidžia pasirinkti gyventojų poreikius, kalbos žinių lygį ir užimtumą atitinkančias mokymosi priemones“, – rašoma atsakyme Eltai. 

Viena iš priemonių – nemokami akademiniai lietuvių kalbos kursai, organizuojami bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU). 

REKLAMA

„Šiuo metu vyksta antroji kursų sesija, kurioje mokosi 10 grupių. Iki šios dienos šia galimybe pasinaudojo apie 300 asmenų. Galimybė mokytis naujose 10 grupių atveriama kas pusmetį. Šią programą planuojama tęsti iki 2028 m. pabaigos“, – informavo savivaldybė. 

Taip pat yra organizuojami nemokami nuotoliniai lietuvių kalbos kursai – juos baigė beveik 1 tūkst. užsieniečių, gyvenančių Vilniuje.

REKLAMA

„Šie kursai ir toliau bus tęsiami, o iki 2028 m. pabaigos bus pasiūlyta iki 5000 nemokamų vietų“, – nurodoma atsakyme.

Be to, savivaldybė suplanavo 100 lietuvių kalbos klubų grupių, kuriose panašaus kalbos lygio užsieniečiai gali reguliariai susitikti ir praktikuotis kalbėdami lietuviškai. Taip pat dalijamasi VDU sukurta nemokama savarankiško lietuvių kalbos mokymosi platforma ukrainiečių ir lietuvių kalbomis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Norintiems mokytis siūlomi ir mokami lietuvių kalbos kursai Vilniaus mokyklose – jie vyksta kontaktiniu arba nuotoliniu būdu.

Naujausiais Migracijos departamento duomenimis, galiojančius leidimus gyventi Lietuvoje šiuo metu turi daugiau kaip 230 tūkst. užsieniečių. 

Didžiausią skaičių užsieniečių sudaro Ukrainos ir Baltarusijos pilietybę turintys asmenys. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų