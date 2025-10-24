Gedimino Filipavičiaus advokatas: „Tokia įdomi bausmė, žinot. Nustebimas, nenustebimas“

„Tikėjomės švelnesnės bausmės. Tokia įdomi bausmė, žinot. Nustebimas, nenustebimas...Visi nuosprendžiai paremti įstatymu, reiktų sužinoti teismo motyvus, kodėl parinko tokį bausmės dydį. Kai gausiu nuosprendį, paskaitysiu motyvus, tada galėsiu suformuluoti kažkokią nuomonę. Kol negausiu nuosprendžio, nematysiu motyvų, tol nuomonės negaliu suformuoti. Kol kas nuosprendžio nesu gavęs“, – Eltai sakė G. Filipavičiaus advokatas A. Pocius.
Gynėjas nedalyvavo Kauno apygardos teismo posėdyje penktadienį, kai buvo skelbiamas nuosprendis. Jo dalyvavimas nėra privalomas, nuosprendžiai, nutartys po paskelbimo dažniausiai siunčiami elektroniniu būdu.
A. Pocius teigė, kad su nuteistuoju po teismo verdikto paskelbimo dar nesusitiko.
G. Filipavičiui buvo inkriminuota 13 nusikalstamų veikų, teismas kaltu vyrą pripažino dėl 10 nusikaltimų. Dėl dviejų baudžiamųjų nusižengimų vyras buvo išteisintas, tai yra dėl D kategorijos ginklų laikymo. Viena veika dėl sveikatos sutrikdymo buvo pašalinta iš kaltinimo dėl kvalifikacijos patikslinimo. Visi G. Filipavičiui pareikšti kaltinimai nėra viešinami, siekiant apsaugoti nukentėjusiųjų teises, jų privatumą.
Advokatas A. Pocius teismo prašė skirti ginamajam 7 metų laisvės atėmimo bausmę. Pasak advokato, su tokia bausme G. Filipavičius sutinka ir kaltę pripažįsta.
Teismas taip pat nutarė nukentėjusiai mergaitei iš G. Filipavičiaus priteisti 70 tūkst. eurų neturtinės žalos, taip pat po 15 tūkst. eurų neturtinės žalos priteista kiekvienam iš mergaitės tėvų.
Penktadienį paskelbtas teismo nuosprendis nėra galutinis ir per 20 dienų gali būti skundžiamas.
ELTA primena, kad G. Filipavičius nuteistas už tai, kad pernai sausį Kaune pagrobė į parduotuvę išėjusią mažametę. Vaikas pagrobtas iš viešojo transporto stotelės sausio 7 dieną, o surastas po dviejų parų garaže, Technikos gatvėje. Kartu su ja rastas ir pagrobėjas.
Mergaitės visame Kaune ieškojo šimtai žmonių. Vaiką sėkmingai pavyko surasti, pareigūnams peržiūrėjus vaizdo įrašus, apklausus liudytojus ir surinkus kitą informaciją.
Po vaiko išlaisvinimo tuometinis Kauno policijos vadovas Mindaugas Baršys teigė, kad garažas, kuriame buvo laikyta mergaitė, buvo „šiek tiek pritaikytas“ įkaito laikymui.
