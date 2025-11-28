 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lietuva > Kriminalai

Gargžduose, bute, kilo gaisras: moteris galimai iššoko pro langą

2025-11-28 10:01
2025-11-28 10:01

Gargžduose ketvirtadienį kilus gaisrui bute, moteris galimai iššoko pro langą, pranešė policija.

Skubi pagalba BNS Foto

Gargžduose ketvirtadienį kilus gaisrui bute, moteris galimai iššoko pro langą, pranešė policija.

0

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 14.20 val. gautas pranešimas, kad Dariaus ir Girėno gatvėje, pirminiais duomenimis, bute kilus gaisrui, 1963 m. gimusi moteris galimai iššoko pro buto langą. 

Moteris perduota medikams. Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

