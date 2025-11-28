Gargžduose, bute, kilo gaisras: moteris galimai iššoko pro langą

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 14.20 val. gautas pranešimas, kad Dariaus ir Girėno gatvėje, pirminiais duomenimis, bute kilus gaisrui, 1963 m. gimusi moteris galimai iššoko pro buto langą.
Moteris perduota medikams. Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
