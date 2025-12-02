 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Gali elgtis visiškai neadekvačiai“ – nukentėjusiems nuo seksualinio smurto pokyčių tikisi 2027 m.

2025-12-02 13:20
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 13:20

Lietuvoje kasmet registruojama vis daugiau nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. O jau nuo 2027 m. siekiama suvienodinti teisinę bazę, kad nukentėjusieji nuo seksualinio smurto galėtų kreiptis į specializuotos kompleksinės pagalbos centrus. 

Spaudos konferencija apie seksualinį smurtą (tv3.lt koliažas)

Lietuvoje kasmet registruojama vis daugiau nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. O jau nuo 2027 m. siekiama suvienodinti teisinę bazę, kad nukentėjusieji nuo seksualinio smurto galėtų kreiptis į specializuotos kompleksinės pagalbos centrus. 

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė teigė, kad šiuo metu kartu su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) yra sukurta darbo grupė aptarti, kaip turėtų veikti visas procesas, kai žmogus patiria seksualinį smurtą ir ką turėtų daryti atsakingos institucijos. 

O nuo 2027 m. numatoma, kad pagalba nukentėjusiesiems būtų teikiama vienose rankose.

„Šiai dienai yra taip, kad žmogus, patyręs seksualinį smurtą, artimoje aplinkoje pagalbos sulauks iš specializuotos kompleksinės pagalbos centrų, jeigu nėra iš artimos aplinkos, tai pagalbą teiks pagalbos tarnybos.

Tai perkeliant direktyvą, nuo 2027 m. sausio 1 d., tai smurtas prieš moteris direktyvos, smurtas lyties pagrindu, mes suvienodinsime pagalbos teikimą. Tai reiškia, bus pagalba teikiama vienose rankose, specializuotos kompleksinės pagalbos centruose“, – teigė R. Grigalienė. 

Viceministrė taip pat pridūrė, kad didėjantys seksualinio smurto atvejų skaičiai taip pat rodo, kad žmonės pasitiki nevyriausybinėmis organizacijomis ir institucijomis, kurios teikia pagalbą. 

Nukentėjusiesiems nuo smurto, paskirtos 5 ligoninės

Tuo metu Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Inga Zelbienė pažymėjo, kad sveikatos priežiūros specialistai gali identifikuoti smurtą, jei yra matomi sužalojimai ir privalo tokiu atveju informuoti policijos pareigūnus.

Visgi, jei smurto požymių nesimato, pasak I. Zelbienės, gyventojams reikėtų tapti atviresniems ir pasitikėti sveikatos priežiūros sistema.

„Nukentėjus nuo smurto, mes taip pat turime pagalbos algoritmus, turime paskirtas 5 ligonines, 5 regioninius centrus, tai yra mūsų didžiausios gydymo įstaigos, kurios teikia plačiausią asortimentą paslaugų, kad prireikus, būtų užtikrinta bet kokios srities pagalba“, – pridūrė I. Zelbienė. 

Ji teigė, kad šiuose centruose galima įvertinti žmogaus sužalojimus, atlikti tyrimus dėl alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo, užsikrėtimo lytiškai plintančiomis paslaugomis ar suteikti skubiąją kontracepciją. 

SAM didina šių paslaugų apmokėjimą ir skiria papildomas lėšas, bazinį mokėjimą, papildomą mokėjimą šalia tų paslaugų, kurias ligoninė suteikia skubios pagalbos skyriuje“, – akcentavo I. Zelbienė, pridėdama, kad po patirto smurto galima pakartotinai atlikti tyrimus praėjus 1-8 mėnesiams. 

Taip pat numatyta vykdyti darbuotojų mokymus, dirbant su nuo seksualinio smurto nukentėjusiais žmonėmis. 

Nukentėjusieji nežino, kur kreiptis 

Nacionalinio informacijos apie seksualinį smurtą centro „Prabilk“ vadovė  Dr. Dalia Puidokienė priminė, kad 2021 m. tyrimo duomenimis, Lietuvoje 85 proc. apklaustųjų teigė, kad jiems gėda kreiptis į institucijas dėl patirto seksualinio smurto. 

O 77 proc. asmenų Lietuvoje svarsto ar gali sulaukti pagalbos, patyrus seksualinį smurtą. 

„Beveik apie pusė Lietuvos gyventojų sako, kad „mes nežinom, kur kreiptis“, – aiškino D. Puidokienė, pridurdama, kad dažnai moterys jaučia pareigą turėti lytinius santykius su savo partneriu. 

„Labai svarbu, kad žmogus, patyręs kokį nors sunkumą gyvenime, kad jis žinotų, kur eiti tiksliai, kas ten gali laukti, galų gale, kad jį ar ją pasitiktų ir padėtų išbūti toje saugioje situacijoje. Nes patyrus seksualinį smurtą, patikėkit, žmogus gana ilgą laiką gali būti šoke, gali nesuvokti, gali elgtis visiškai neadekvačiai“, – kalbėjo D. Puidokienė. 

Informatikos ir ryšių departamento duomenimis, lyginant laikotarpius nuo 2024 m. sausio – spalio mėn. ir nuo 2025 m. sausio – spalio mėn. nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui atvejų skaičius išaugo nuo 348 iki 385. Nacionalinis informacijos apie seksualinį smurtą centras „Prabilk“ fiksuoja didėjančią besikreipiančiųjų dinamiką; 2023 m. II pusmetį – 22 asmenys; 2024 m. – 56 asmenys; iki 2025 m. lapkričio 20 d.  – 163 asmenys.

Lietuvoje vis daugiau seksualinį smurtą patyrusių žmonių išdrįsta kreiptis pagalbos, policija kasmet registruoja vis daugiau nukentėjusiųjų, tačiau specialistai pabrėžia, kad latentiškumas išlieka, prabyla tik kas ketvirtas nukentėjęs asmuo. Ekspertai ragina stiprinti pagalbos sistemą ir kovoti su visuomenėje įsišaknijusiu nukentėjusiųjų kaltinimu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

