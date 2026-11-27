Apie 23 val. buvo pranešta, kad penkiaaukščiame name jaučiamas dūmų kvapas.
Atvykus ugniagesiams, buvo stipriai uždūmintas ketvirtas aukštas. Ugniagesiai užgesino kambaryje smilkusį kilimą. Bute buvo prakiuręs radiatorius, iš jo bėgo vanduo, kuris užliejo visą butą. Vanduo buvo beveik užgesinęs gaisrą dar iki atvykstant ugniagesiams.
Ugniagesių laiptinėje sutikti policijos pareigūnai laikė degusio buto gyventoją, gimusį 1975 metais, kurį vėliau išvedė į lauką ir perdavė medikams. Vyriškis nestipriai apdegė plaukus ir prisikvėpavo dūmų. Po apžiūros jis išleistas į namus.
Iš daugiabučio patys evakavosi apie 60 gyventojų.
Ugniagesiai sutvarkė radiatorių, kad nebėgtų vanduo, išsėmė vandenį, iš buto išnešė beveik visus baldus.
Dėl pažeisto radiatoriaus daugiabutyje atjungtas šildymas. Per gaisrą sudegė lova, stalas, kėdės, kilimas ir kiti baldai, apdegė akvariumas, aprūko lubos ir sienos, karščio paveiktas išdužo langas. Vanduo prasisunkė į apatinį butą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.