Gaisrą IKEA sukėlęs ukrainietis – teisme: papasakojo, kaip viskas vyko

Tiesa, aiškėja, kad Lietuvoje teisiamas ukrainietis nors pilnametystės ir sulaukė jau būdamas už grotų, bet iki to laiko galėjo padaryti ir daugiau nusikaltimų kitose šalyse.

3 pareigūnų palyda, kapišonas ant nuleistos galvos ir antrankiais surakintos rankos – taip į teismą pareigūnai atvedė terorizmu kaltinamą jauną ukrainietį.

18-metis įtariamas, kad prieš metus, 2024-ųjų gegužės 9-ąją, paliko užsidegantį užtaisą prekybos centre IKEA. Bandė parduotuvę sudeginti, o tą darė gavęs nurodymus iš žmonių, kurių gijos veda į Rusijos specialiąsias tarnybas.

„Kaltinamasis pripažino savo kaltę tiek tyrimo metu, tiek ir apklaustas teisme. Davė pakankamai išsamius parodymus dėl jam inkriminuotų faktinių nusikaltimo padarymo aplinkybių. — Jis gailisi, buvo toks klausimas? — Taip, gailisi“, – teigė prokuroras Tomas Uldukis.

Teisėsauga įtaria, kad ukrainietis buvo apmokytas, kaip rengti teroro aktus. Pernai pavasarį jis atvyko į Lenkiją, ten tarpininkai jam ir jo bendrininkui pažadėjo 10 tūkstančių eurų ir seną BMW automobilį už tai, kad jie sukeltų gaisrus Lietuvoje ir Latvijoje. Naudojant šifruotas pokalbių programėles, jaunuoliai planavo padegimus, nagrinėjo vietoves, atsitraukimo kelius, gavo ir padegamuosius užtaisus su laikmačiais.

Pernai, gegužės 8-osios vakarą kaltinamasis atvyko į Vilniuje esančią IKEA parduotuvę ir viename skyriuje paliko padegamąjį užtaisą su laikmačiu. Gegužės 9-ąją, 4 valandą ryto, užtaisas suveikė ir parduotuvėje kilo gaisras.

Kaltinamasis nufilmavo įvykį, nusiuntė užsakovui ir sėdęs į mašiną išvažiavo į Varšuvą. Ten gavo žadėtą BMW. Bet tuomet po 4 dienų jis grįžo į Lietuvą. Iš slaptavietės pasiėmė daiktus, reikalingus dar vienam teroro aktui ir sėdęs į autobusą, patraukė Rygos link, kur turėjo padaryti tą patį. Tačiau ties Panevėžiu jį sulaikė ARO pareigūnai.

„Įstatymas numato galimybę įrodymus tirti sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka. Reiškia, nebus apklausiami jokie liudytojai, bus tiesiog skelbiama rašytinė bylos medžiaga“, – sakė T. Uldukis.

Bendrininką siūlo teisti Lenkijoje

Jo bendrininkas šiuo metu sulaikytas Lenkijoje, dėl ten sukeltų gaisrų. Mūsų prokurorai lenkams siūlo jį teisti ir dėl nusikaltimų Lenkijoje, ir dėl prisidėjimo padegant IKEA Vilniuje.

„Kadangi šitie nusikaltimai patenka į universalią jurisdikciją iš esmės, kur juos gali teisti, arba nagrinėti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse, tai siekiant, kad tie procesai neužtruktų – nes neaišku, kada pasibaigtų procesai su minėtu asmeniu Lenkijoje – ir buvo priimtas, suderintas, kartu su kolegom iš Lenkijos, toks sprendimas, kad dėl Lietuvoje įvykdytų nusikaltimų, minėtas asmuo būtų teisiamas Lenkijoje“, – aiškino prokuroras.

Nors prokurorai mano, kad tikrieji užsakovai yra Rusijos specialiųjų tarnybų žmonės, bet ar jie nustatyti – neaišku.

Terorizmu kaltinamas ukrainietis vos 18 metų amžiaus. Tačiau pernai, kuomet atliko nusikaltimą, jis dar buvo nepilnametis, todėl dabar jam gresia kalėjimo bausmė iki 10 metų. Tačiau kur jis kalėtų – Lietuvoje ar Ukrainoje – atsakyti dar negalima. Mat panašu, jog jis nusikaltimų gali būti pridaręs ir daugiau.

„Galbūt jo atžvilgiu yra atliekami dar kiti procesai kitose valstybėse, tai nepriklausomai, ką paskirs Lietuva, galbūt bus iš kitų valstybių siekis jį perimti ir galbūt atlikti kažkokius veiksmus su juo kitose valstybėse“, – sakė T. Uldukis.

Anot prokurorų, padegimui IKEA parduotuvės pasirinktos neatsitiktinai – jos, prasidėjus karui Ukrainoje, pasitraukė iš Rusijos, taip be darbo palikdamos keliolika tūkstančių eilinių rusų. Be to, prekybos tinklas teikė paramą ir pačiai Ukrainai. Dabar, dėl sukelto gaisro, prekybos tinklo vadovai pateikė ir ieškinį, kuriuo prašo atlyginti beveik pusės milijono eurų žalą.

