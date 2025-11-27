 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

FNTT „Bankeros“ kripto žetonų tyrime atliko per 30 kratų, apklausė 20 asmenų

2025-11-27 15:18 / šaltinis: BNS
2025-11-27 15:18

Ikiteisminį tyrimą dėl „Bankeros“ kripto žetonų projekto prieš pusmetį pradėjusi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) trečiadienį ir ketvirtadienį atliko per 30 kratų ir poėmių Vilniaus, Kauno, Šiaulių apskrityse.

„Bankera“ (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Ikiteisminį tyrimą dėl „Bankeros" kripto žetonų projekto prieš pusmetį pradėjusi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) trečiadienį ir ketvirtadienį atliko per 30 kratų ir poėmių Vilniaus, Kauno, Šiaulių apskrityse.

Per kratas paimta daug tyrimui reikšmingų dokumentų, kompiuterių, mobiliųjų telefonų, laikmenų ir kitokių daiktų. Apklausta 20 asmenų, 8 iš jų – specialia tvarka.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtarimai šiuo metu niekam nepareikšti, ikiteisminis tyrimas tęsiamas, ketvirtadienį  pranešė FNTT. 

Kratose dalyvavo virš 80 FNTT pareigūnų, padedant Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos policijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnams. 

Pasak pranešimo, ikiteisminis tyrimas dėl „Bankeros“ vykdyto pirminio žetonų siūlymo (angl. Initial Coin Offering, ICO) ir jo metu surinktų lėšų panaudojimo atliekamas įtariant galimą nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą, pasisavinimą ir iššvaistymą pagal schemą, kurioje per „Bankeros“ grupės įmones siekta surinktus pinigus legalizuoti ir paversti asmeniniais jos savininkų pinigais, paslepiant tikrąją lėšų kilmę ir išvengiant mokesčių. 

Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorai.  

Apie tai, kad FNTT  atlieka kratas su „Bankera“ siejamose įmonėse, trečiadienį pranešė portalas „15min“, vėliau  tai BNS patvirtino ir FNTT atstovė Modesta Zdanauskaitė.

Pasak portalo, „Bankera“ ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje išgarsėjo 2017-2018 metais, kai „Banker“ (BNK) kripto žetonų įsigijo daugiau nei 100 tūkst. įvairių šalių piliečių, o projektas pritraukė daugiau nei 100 mln. eurų.

„Bankera“ tuomet teigė, kad šių investicijų reikia naujam Europoje licenciją turėsiančiam „blockchain“ eros bankui įkurti. Tačiau po pirminio žetonų siūlymo (ICO) jie greitai nuvertėjo, o daugelis investuotojų patyrė nuostolių. Žadėto ES licencijuoto kripto banko taip pat iki šiol nėra. 

„15min“ ir tarptautinis tiriamosios žurnalistikos centras OCCRP atskleidė, jog didelė dalis iš investuotojų surinktų lėšų galėjo būti panaudota „Bankeros“ įkūrėjų Manto Mockevičiaus, Vytauto Karalevičiaus ir Justo Dobiliausko paskoloms jų kontroliuojamoms įmonėms ir prabangiam turtui įsigyti.

FNTT tyrimą pradėjo paviešinus šį žurnalistų tyrimą. Pasak jo, 45 mln. eurų už platintus BNK žetonus surinktų pinigų per Lietuvos banko prižiūrimą įmonę „Pervesk“ buvo pervesti į Ramiajame vandenyne esančios Vanuatu „Pacific Private banką“.

Šiemet lapkritį Vanuatu centrinis bankas neseniai panaikino šio banko licenciją.

