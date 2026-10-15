FNTT atliko kratas Žemės ūkio konsultavimo tarnyboje

Kaip nurodo FNTT, ikiteisminio tyrimo metu tiriamos aplinkybės, pagal kurias tarnyba siekdama gauti finansavimą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Konsultavimo paslaugos“ Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikė paraiškas fizinių asmenų vardais.
Įtariama, kad dalis paraiškų buvo pateikta be pareiškėjų žinios ir sutikimo. Skaičiuojama, kad pernai pagal šią priemonę pateikta 1,4 tūkst. paraiškų, kurių suma siekia daugiau kaip 2,5 mln. eurų.
Tyrimas atliekamas dėl galimo kreditinio sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, kai dėl to padaryta labai didelė žala.
Tarnybos vadovas Gintas Saulius Cironka portalui LRT teigė, kad šiais metais tarnybos patalpose lankėsi FNTT pareigūnai, tačiau nenurodė, nei kokiuose skyriuose, nei kada.
Ikiteisminis tyrimas tęsiamas, teigia FNTT , jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.
Pirmasis apie tai pranešė portalas LRT.
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