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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

FNTT atliko kratas Žemės ūkio konsultavimo tarnyboje

2026-10-15 17:34 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 17:34
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Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo Žemės ūkio konsultavimo tarnybos sukčiavimo ir dokumentų klastojimo teikiant paraiškas paramai, teisėsauga šiemet joje atliko kratas, apklausė daugiau kaip 100 liudytojų, ketvirtadienį pranešė FNTT. 

FNTT (nuotr. Elta)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo Žemės ūkio konsultavimo tarnybos sukčiavimo ir dokumentų klastojimo teikiant paraiškas paramai, teisėsauga šiemet joje atliko kratas, apklausė daugiau kaip 100 liudytojų, ketvirtadienį pranešė FNTT. 

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Kaip nurodo FNTT, ikiteisminio tyrimo metu tiriamos aplinkybės, pagal kurias tarnyba siekdama gauti finansavimą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Konsultavimo paslaugos“ Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikė paraiškas fizinių asmenų vardais.

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Įtariama, kad dalis paraiškų buvo pateikta be pareiškėjų žinios ir sutikimo. Skaičiuojama, kad pernai pagal šią priemonę pateikta 1,4 tūkst. paraiškų, kurių  suma siekia daugiau kaip 2,5 mln. eurų.

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Tyrimas atliekamas dėl galimo kreditinio sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, kai dėl to padaryta labai didelė žala.

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Tarnybos vadovas Gintas Saulius Cironka portalui LRT teigė, kad šiais metais tarnybos patalpose lankėsi FNTT pareigūnai, tačiau nenurodė, nei kokiuose skyriuose, nei kada.

Ikiteisminis tyrimas tęsiamas, teigia FNTT , jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra. 

Pirmasis apie tai pranešė portalas LRT.

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