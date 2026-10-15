Ričardui Malinauskui – žinia iš STT

„Įvertinus patikslinimo metu nustatytas aplinkybes, spalio 12 d. nuspręsta atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių“, – Eltai teigė STT atstovė spaudai Renata Keblienė.
STT nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl Malinausko įdarbinimo Druskininkų savivaldybėje
Anot jos, nors nuspręsta tyrimo nepradėti, R. Malinausko įdarbinimo aplinkybės kelia klausimų dėl Druskininkų savivaldybės sprendimų atitikties teisės aktams. Tad, pasak R. Keblienės, surinkta informacija perduota tam tikroms institucijoms.
„Nors surinkti duomenys nesudaro pakankamo pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo, nustatytos aplinkybės kelia klausimų dėl savivaldybės administracijos priimtų sprendimų ir veiksmų atitikties viešojo administravimo bei vietos savivaldos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams. Dėl šios priežasties surinkta medžiaga pagal kompetenciją perduota susipažinti ir vertinti Vyriausybės atstovų įstaigai, Viešojo valdymo agentūrai, Vidaus reikalų ministerijai, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui bei Antikorupcijos komisijai“, – tvirtino STT atstovė.
ELTA primena, kad nepraėjus nė savaitei po įsigaliojusio teismo apkaltinamojo nuosprendžio R. Malinausko atžvilgiu korupcijos byloje, eksmeras tapo Druskininkų savivaldybės administracijos vyriausiuoju patarėju.
Savivaldybė teigia, kad R. Malinauskas patarėju tapo dėl turimų kompetencijų, kvalifikacijos ir patirties.
„Druskininkų savivaldybė informuoja, kad R. Malinauskas Druskininkų savivaldybės administracijos vyriausiuoju patarėju pradėjo dirbti 2026 m. rugsėjo 18 d. Jis šioms pareigoms pasirinktas dėl turimų kompetencijų, kvalifikacijos ir patirties. Administracijos patarėjo pareigybė nėra konkursinė“, – į Eltos užduotus klausimus atsakė laikinojo mero patarėja Aldona Jankauskienė.
Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjį paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už prekybą poveikiu nuteistam R. Malinauskui. Teismo nuosprendis įsiteisėjo iš karto.
R. Malinauskui palikta galioti žemesnės instancijos teismo paskirta bausmė – piniginė bauda. Jam taip pat paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas. Jis iš viso valstybei turi sumokėti 90 tūkst. eurų.
Įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, R. Malinauskas negalėjo toliau eiti Druskininkų mero pareigų, tad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nutraukė jo įgaliojimus. Druskininkų savivaldybės taryba laikinosios miesto merės pareigas pavedė eiti Violetai Grigorienei.
R. Malinauskas Druskininkų savivaldybei vadovavo daugiau nei 26 metus – mero pareigas jis ėjo nuo 2000 m. balandžio.
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