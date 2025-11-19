„Fegda“ vadovas: „Esame įvelti į politinę mėsmalę“

„Esame įvelti į politinę mėsmalę, matome, kad kuriamos vis naujos sąmokslo teorijos – neva mūsų bendrovė darė spaudimą politikams dėl Rūdininkų kelio defektų šalinimo ir ieškojo politikų užtarimo.
Atmetame visus kaltinimus ir sąmokslo teorijas, niekada neieškojome užtarimo pas jokius politikus, o dėl garbės bei orumo žeminimo bei atviro kenkimo verslui šiuo metu vertiname galimybes gintis ir teisminiu keliu“, – pranešime cituojamas „Fegda“ vadovas Jonas Jablonskis.
Trečiadienį išplatintame komentare įmonė taip pat nurodė teigiamai vertinanti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) sprendimą pradėti informacijos patikslinimą dėl tokių buvusios krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės teiginių.
„Vertiname labai gerai, kad STT tyrimas bus – po jo turėsime pilną teisę pareikalauti politikų paneigimų ir viešų atsiprašymų. Labai tikimės, kad STT sprendimas imtis įvertinti visas aplinkybes, susijusias su Rūdininkų kelio tiesimu, užkirs kelią tolesniam mūsų įmonės reputacijos menkinimui ir kenkimui mūsų verslui“, – teigė „Fegda“ vadovas.
Be to, jis taip pat pažymėjo, kad viena iš priežasčių, kodėl įmonė pastaruoju metu taip puolama, yra tebevykstantis Rūdininkų poligono statybų konkursas.
„Šiuo metu vykstantis Rūdininkų poligono statybų konkursas, iš kurio mus pašalinti norima bet kokia kaina nuolat prikišant mums faktą, kad įmonėje yra dirbęs tuo metu iš aktyvios politikos pasitraukęs Mindaugas Sinkevičius. Manome, kad viena iš priežasčių, kodėl mums taip ilgai neleido pataisyti defektų turintį kelią – tam tikrų politikų ir verslo interesai šiuo metu vykstančiame didžiajame Rūdininkų poligono statybų konkurse, kuriame mes dalyvaujame kartu su mūsų partneriais“, – pabrėžė J. Jablonskis.
Kaip skelbta anksčiau, STT pradėjo informacijos patikslinimą dėl buvusios krašto apsaugos ministrės D. Šakalienės teiginių apie aplinkybes, kurios susijusios su įmonės „Fegda“ atliktais kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbais.
Naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Žiniasklaidai paviešinus šią informaciją, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o ministrės pareigas tuomet dar ėjusi D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.
Visgi iš pareigų pasitraukusi D. Šakalienė paskelbė, kad ministerijoje šios idėjos atsisakyta, tuo metu naujasis ministras Robertas Kaunas teigė su situacija iki galo dar nesusipažinęs.
