  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Etikos sargai nutraukė tyrimą dėl Kasčiūno pasisakymų Ąžuolo atžvilgiu

2025-09-09 14:24 / šaltinis: BNS
2025-09-09 14:24

Antradienį posėdžiavusi Seimo Etikos ir procedūrų komisija nutraukė tyrimą dėl Lauryno Kasčiūno pasisakymų Valiaus Ąžuolo atžvilgiu. Pasak komisijos narių, nėra galimybių nustatyti, ar konservatorių lyderis tikrai grasino „valstiečių“ atstovui.

Valius Ąžuolas, Laurynas Kasčiūnas (tv3.lt koliažas)

Antradienį posėdžiavusi Seimo Etikos ir procedūrų komisija nutraukė tyrimą dėl Lauryno Kasčiūno pasisakymų Valiaus Ąžuolo atžvilgiu. Pasak komisijos narių, nėra galimybių nustatyti, ar konservatorių lyderis tikrai grasino „valstiečių“ atstovui.

2

„Nustatyti tokių pasakytų žodžių neįmanoma, tai siūlome tyrimą nutraukti“, – posėdyje sakė vienas iš išvadų rengėjų Viktoras Fiodorovas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokiam sprendimui pritarė visi 8 posėdyje dalyvavę komisijos nariai. 

Kaip skelbta anksčiau, birželio pradžioje, parlamente vykstant balsavimui dėl konservatorių siūlymo suteikti Laisvės gynėjo statusą karo Ukrainoje dalyviams, plenarinių posėdžių salėje kilo ginčas tarp Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininko L. Kasčiūno ir „valstiečio“ V. Ąžuolo.

„Ką tik Laurynas Kasčiūnas man pagrasino tiesiogiai, šaukdamas: tu prisišnekėsi, mes, Valiau, su vyrais pas tave ateisime. Ar jis nori išpildyti savo žodžius? Kreipsiuosi į Etikos ir procedūrų komisiją, kad išsiaiškintų“, – plenarinių posėdžių salėje priėjęs prie mikrofono kalbėjo V. Ąžuolas. 

Savo ruožtu L. Kasčiūnas už tokį pareiškimą „valstietį“ išvadino „skystalu“.

„Atsimenu, gyvenau Lazdynuose ir kai kažkas neduodavo kažkam kamuolio, atbėgdavo vaikas ir šaukdavo: mama, mama, man košės neduoda. Tai, Valiau, tu būk rimtas žmogus, kaip vaikas atrodai. Skystalas“, – tuomet sakė TS-LKD lyderis.

Netrukus po to V. Ąžuolas kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją. Pastaroji dėl šio atvejo pradėjo tyrimą. Tam posėdžio metu pritarė 5 parlamento etikos sargai, 3 buvo prieš, 1 susilaikė.

