Ekonomistas Žygimantas Mauricas ragina aukoti Lietuvos kariuomenei: galėtų žmonės susimesti, ypač tie didieji verslininkai

Šių metų biudžete žmonių gerovei kelti Vyriausybė numatė net 1,7 milijardo eurų, o krašto apsaugai dabar ieškome pusės milijardo eurų. Jei šiuos pinigus būtume skyrę Lietuvos kariuomenei, jų būtų užtekę trims ateinantiems metams.

Ragina susimesti žmones ir didžiuosiuos verslininkus

Dabar Lietuvos Vyriausybė ieško, iš kur gauti papildomų pinigų gynybai ir svarsto kelti mokesčius. Naujienų portalo tv3.lt laidoje „33min. su Artūru Anužiu“ svečiuojasi banko „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas.

Jis tikina, kad realiausi variantai, iš kur politikai ims papildomų pinigų, bus PVM ir pelno mokesčiai, tačiau ragina ieškoti būdų, kaip išplėsti plačiausius ir daugiausiai naudos galinčius atnešti mokesčius.

„Automobilių taršos mokestis, visuotinis nekilnojamojo turto mokestis turėtų būti, nes mūsų čia vienintelis kelias, nes kitu atveju, jei mes tų mokesčių neturėsime, mums bus pakelti kiti mokesčiai arba gyventojų pajamų, arba PVM, kaip padarė Estija. Jie turėtų būti įvesti, nes tai yra beveik visose valstybėse ir Lietuvoje yra toks šleivas kreivas įvestas, bet geriau tokius mokesčius turėti, nei didesnį PVM kaip Estijoje arba didesnį GPM“, – tikino Žygimantas Mauricas.

Be to, ekonomistas sako, kad Vyriausybė galėtų labiau išnaudoti žmonių ir verslininkų paramą, mat dabar lietuviai aktyviai aukoja Ukrainai.

„Viena iš neišnaudotų galimybių – įtraukti privatų sektorių. Matome, kiek Ukrainai paaukojame, galbūt galėtų žmonės susimesti, ypač tie verslininkai didieji ir tam tikriems projektams Lietuvoje, galbūt tai būtų toks įkvepiantis pavyzdys. – Būtų rėmėjai, kurie tiesiog paaukoja pinigus? – Taip, tai Ukrainai kiek aukojame, kodėl Lietuvai negalime paaukoti, Lietuvai gal dar daugiau paaukotų“, – teigė Žygimantas Mauricas.

Be to, ekonomistas sako, kad Vyriausybė turi efektyviau naudoti dabartinį biudžetą kaip pavyzdį nurodydamas Lenkijos ir Lietuvos tiesiamų kelių kainas. Be to, efektyvumo valdiškas institucijas dabar sunku išmokyti, kai per kovido pandemiją didžiulės sumos pinigų buvo mestos į ekonomiką ir visose srityse vyko didžiuliai pinigų švaistymai.

„Kai tu gauni tiek pinigų, tu negali kažką efektyvinti. Suko žmonės galvą, kaip juos įsisavinti ir panaudoti, negu iš tikrųjų jų tiek reikėjo? Tai tokio švaistymo nėra buvę pasaulio istorijoje visų pirmą, bet Lietuvos istorijoje tai tikrai nėra buvę, aš pats žiūrėjau, pavyzdžiui, paimkime akademinę veiklą, kiek buvo prirašyta visokių darbų, kovido poveikis lėlių pardavimams ir jų šukuosenų spalvai, nu ten absurdai visiški. Ir ten 200 000, 100 000 eurų“, – pasako Žygimantas Mauricas.

Reikia naikinti lengvatas šildymui ir ūkininkams

Ekonomistas įsitikinęs, kad Lietuva bene daugiausiai būtų laimėjusi per šią konservatorių kadenciją, jei tik laimėjusi rinkimus būtų padariusi tikrą mokesčių reformą ir užkamšiusi mokestines lengvatas.

„Jeigu mums būtų pavykę mokesčių reformą įgyvendinti, kuri buvo planuojama jau 3-4 metus, iš karto po rinkimų, per pandemiją, nes buvo daug kitų iššūkių ir niekas būtų net nepastebėję tos reformos“, – sakė Žygimantas Mauricas.

Be to, kadangi energetinės krizės nebėra, dujos ir elektra nebekainuoja tiek, kiek karo pradžioje, tad remti visų žmonių ir kompensuoti šildymą, taip pat jau nebereikia.

„Bandyti naikinti išimtis kiek įmanoma labiau, kaip pavyzdys – lengvata šildymui centralizuotam. Ji tokia nei šis, nei tas. Didelę dalį naudos gauna turtingi gyventojai, kurie turi daug turto paveldėto dažniausiai, kažkokių didelių plotų ir panašiai“, – teigia Žygimantas Mauricas.

Ekonomistas ragina naikinti kuo daugiau lengvatų, net ir ūkininkams, nors šie visai neseniai ir protestavo su savo traktoriais sostinėje po Vyriausybės ir Seimo langais.

„Pavyzdys ūkininkai, kurie turi daug išimčių ir mokesčių moka mažiau, reikėtų jiems mokesčius taikyti didesnius ar ne? – Joks sektorius neturėtų būti išskirtinis, juolab, kad ūkininkai gauna nemažai subsidijų“, – teigė Žygimantas Mauricas.

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „33min. su Artūru Anužiu“ Žygimantas Mauricas kalbėjo ne tik apie mokesčius, bet ir apie lengvatas, kitus šaltinius, iš kur valdžia galėtų gauti papildomų pinigų. Be to, ekonomistas tvirtina, kad mes įeiname į laikotarpį, kai į blokus susiskaldęs pasaulis jau pradėjo ekonominį karą.

