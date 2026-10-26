Džiovykloje Biržų rajone degė grikiai

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, šeštadienį prieš vidurnaktį Tabokinės kaime Biržų rajone degė apie dešimt tonų ant džiovyklos sukrautų grikių.
Gaisro metu pasitelkus ūkininko traktorių buvo perkasta ir vandeniu sulieta apie penkios tonos grikių, sudegė dvi elektros spintos, apsilydė elektros laidai, nuardyta dalis stogo.
Taip pat penktadienį popiet gamybinės paskirties pastate Kauno rajono Samylų kaime, pjuvenų sandėliavimo patalpoje, degė dyzelinis krautuvas ir pjuvenos.
Įvykio metu apdegė ir sulieta vandeniu apie penki kubiniai metrai pjuvenų, aprūko bei buvo termiškai paveikta patalpa, išdegė krautuvo variklio skyrius.
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