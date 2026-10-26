Vilniuje partrenktas staiga iš kiemo išbėgęs mažametis

Kaip pirmadienį pranešė Vilniaus apskrities policija, nelaimė apie 11.40 val. įvyko Kanuto Rusecko gatvėje, kai 1983 metais gimusios moters vairuojamas automobilis „Honda“ aptvertoje gatvėje partrenkė 2021 metais gimusį vaiką.
Mažamečiui suteikta medicininė pagalba, jis gydomas ambulatoriškai.
Įvykio aplinkybės tikslinamos, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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