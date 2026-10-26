Vilniuje rasti dviejų vyrų kūnai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, apie 16.20 val. policija pranešė, kad daugiabučio namo bute S. Stanevičiaus gatvėje rastas vyro lavonas.
Atvykęs budintis inspektorius trijų kambarių bute rado apdegusią virtuvę, kambaryje ant lovos aptiktas vyro kūnas su nežymiais nudegimais.
Vilniaus apskrities policijos duomenimis, tą pačią dieną, apie 13.20 val., šalia daugiabučio namo Gedimino prospekte rastas 1990 metais gimusio vyro kūnas.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai asmenų mirties priežasčiai nustatyti.
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