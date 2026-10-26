Kaune dėl narkotikų sulaikomas vyras sužeidė policijos pareigūną

Jo duomenimis, incidentas apie vidurdienį įvyko Taikos gatvėje esančiame bute, kai 1985 metais gimęs vyras aktyviais veiksmais vengė sulaikymo ir pasipriešino 1998 metais gimusiam Kauno apskrities policijos pareigūnui.
Pareigūnui suteikta medicininė pagalba, jis gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis ir pasipriešinimo valstybės tarnautojui.
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