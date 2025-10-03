Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dvyliktą kartą Lietuvoje bus uždegamos žvakutės organų donorams pagerbti

2025-10-03 06:27 / šaltinis: BNS
2025-10-03 06:27

Lietuvos miestuose penktadienį vyks jau dvyliktą kartą rengiama organų donorams pagerbti skirta akcija, kurios metu bus uždegamos žvakutės už organų donorus.

Kraujo donorystės akcija, skirta Laisvės gynėjams atminti. Juliaus Kalinsko (ELTA) nuotr.

Lietuvos miestuose penktadienį vyks jau dvyliktą kartą rengiama organų donorams pagerbti skirta akcija, kurios metu bus uždegamos žvakutės už organų donorus.

REKLAMA
0

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ teigimu, šia iniciatyva skatinama pagerbti organų donorų atminimą, išreikšti dėkingumą jų artimiesiems ir „kartu liudyti gyvybės dovanos svarbą“.

„Kiekviena žvakutė – tai ne tik šviesos spindulys, bet ir gyva padėka donorams bei jų šeimoms už neįkainojamą gyvybės dovaną. Jų sprendimas – didžiausias kilnumo ir žmogiškumo pavyzdys, kurio dėka šiandien gyvena ir džiaugiasi gyvenimu pacientai ir juos supantys artimieji“, – pranešime cituojama asociacijos „Gyvastis“ prezidentė Aušra Degutytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jos, ši iniciatyva svarbi ir tiems, kurie gyvena su transplantuotais organais, ir tiems, kurie nori palaikyti gyvybę gelbstinčią idėją.

REKLAMA
REKLAMA

Organizatorių teigimu, kasmet prie iniciatyvos jungiasi vis daugiau miestų ir miestelių, įvairios ugdymo įstaigos, bendruomenės, savivaldybės, jau kelerius metus jų skaičius perkopė 50.

Praėjusiais metais prie iniciatyvos prisijungė 56 Lietuvos miestai ir miesteliai.

Žvakučių uždegimu donorai pagerbiami nuo 2013 metų. Akcija rengiama spalį, nes šį mėnesį minima Pasaulio ir Europos organų donorystės diena.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų