Dviem lietuviams – ypatingas įvertinimas: pateko tarp 13 geriausių pasaulyje

Atrinktas geriausias nuotraukas paskelbė WMO: „Šimtai fotografų pasidalino, kaip oras, vanduo ir klimatas formavo jų pasaulį, kurį jie užfiksavo savo unikaliuose kadruose.“
Konkurso metu atrinkta 13 nuotraukų, kuriose matyti klimato reiškiniai, gamtos sąveika su žmogumi.
„Sveikinimai visiems laimėtojams! Didžiulis „ačiū“ visiems, kurie dalyvavo ir balsavo už savo favoritus“, – priduria WMO.
Tarp geriausių – du lietuviai
„Orai ir klimatas Lietuvoje“ skelbia, kad tarp atrinktų kadrų net du iš jų yra iš Lietuvos.
„Čia tai pavarėme. Lietuva pasižymėjo gerąja prasme. Visai neseniai buvo paskelbti Pasaulinės meteorologijos organizacijos (WMO) 2027 m. kalendoriaus 13-a laimėtojų. Ir žinote ką... Turime ten net dvi lietuviškas nuotraukas“, – rašoma puslapyje.
Tarp nominantų – Mindaugo Ščajevo ir Renatos Kilinskaitės nuotraukos.
Dar vienos lietuvės, Aurelijos Pašvenskaitės, žinomos slapyvardžiu „Lapės slėnis“, kadras pateko į vertų paminėti nuotraukų sąrašą.
Lietuvių kadrai sužavėjo pasaulį
Pasaulį sužavėję lietuvių kadrai įamžino žmogaus ir gamtos sąveiką kartu su klimato reiškiniais.
M. Ščajevo nuotrauka „Virš rūko“ puikiai atitinka pavadinimą – kadre užfiksuotos virš rūko išnirusios vėjo jėgainės, jų fone – paukščių pulkas.
R. Kilinskaitė įamžino Lietuvoje neretai matomą Šiaurės pašvaistę. Nuotrauka daryta pjūryje žiemą, žvelgiant į jūrinį švyturį. Nuotraukos pavadinimas „Šviesa šaltoje naktyje“.
Anot „Orai ir klimatas Lietuvoje“ administratoriaus, meteorologo Gyčio Valaikos, toks pasiekimas įspūdingas dar ir todėl, kad buvo šiek tiek nukrypta nuo taisyklių.
„Šiek tiek mane nustebino, kadangi paprastai tarp 13-os finalistų (12 mėnesių plius viršelis) komisija nelabai leidžia laimėti dviem nuotraukoms, kurios užfiksuotos vienoje šalyje, nes visada bandoma išlaikyti proporciją, tam, kad būtų kadrų iš visų pasaulio kampelių. Gal komisija nepasižiūrėjo, gal tiesiog lietuviškos nuotraukos jiems paliko didelį įspūdį. Vienaip ar kitaip, šiemetis rezultatas puikus“, – puslapyje rašo G. Valaika.
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