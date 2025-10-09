Duomenų agentūra: rugsėjį metinė infliacija sudarė 3,7 proc.

Jos duomenimis, metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, mėsos ir jos produktų, degalų ir tepalų, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, spirituotų gėrimų, tabako gaminių, šilumos energijos, farmacijos gaminių kainų padidėjimas bei elektros energijos, automobilių, garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginių kainų sumažėjimas;
Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis šių metų rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, sudarė 0,4 proc.
Rugpjūtį metinis infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI), sudarė 3,6 proc.
SVKI apskaičiuojamas pagal Europos Sąjungos mastu suderintą metodologiją.
