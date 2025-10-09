Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Duomenų agentūra: rugsėjį metinė infliacija sudarė 3,7 proc.

2025-10-09 09:40 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 09:40

Lyginant šių ir praėjusių metų rugsėjį, metinės infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI), sudarė 3,7 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra. 

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Lyginant šių ir praėjusių metų rugsėjį, metinės infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI), sudarė 3,7 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra. 

0

Jos duomenimis, metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, mėsos ir jos produktų, degalų ir tepalų, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, spirituotų gėrimų, tabako gaminių, šilumos energijos, farmacijos gaminių kainų padidėjimas bei elektros energijos, automobilių, garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginių kainų sumažėjimas;

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis šių metų rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, sudarė 0,4 proc.

Rugpjūtį metinis infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI), sudarė 3,6 proc.

SVKI apskaičiuojamas pagal Europos Sąjungos mastu suderintą metodologiją.

