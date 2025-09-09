Rugpjūtį – suderinta 0,3 proc. mėnesio defliacija, 3,6 proc. metinė infliacija

Vidutinė metinė infliacija siekė 2,6 proc., o pagal vartotojų kainų indeksą (VKI) apskaičiuotoji – 2,9 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Mėnesio defliacija, apskaičiuota pagal VKI, siekė 0,2 proc., o metinė infliacija – 4 procentus.
Metinei infliacijai, apskaičiuotai pagal SVKI, daugiausia įtakos turėjo restoranų, kavinių paslaugų, pieno, sūrio ir kiaušinių, mėsos ir jos produktų, tabako gaminių, spirituotų gėrimų, alaus, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, apgyvendinimo paslaugų, daržovių kainų padidėjimas bei elektros, automobilių, degalų ir tepalų kainų sumažėjimas.
