  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Rugpjūtį – suderinta 0,3 proc. mėnesio defliacija, 3,6 proc. metinė infliacija

2025-09-09 09:36 / šaltinis: BNS
2025-09-09 09:36

Rugpjūtį pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) apskaičiuota mėnesio defliacija siekė 0,3 proc., tuo metu metinė – rugpjūtį, palyginti su pernai rugpjūčiu – infliacija siekė 3,6 procento.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Rugpjūtį pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) apskaičiuota mėnesio defliacija siekė 0,3 proc., tuo metu metinė – rugpjūtį, palyginti su pernai rugpjūčiu – infliacija siekė 3,6 procento.

0

Vidutinė metinė infliacija siekė 2,6 proc., o pagal vartotojų kainų indeksą (VKI) apskaičiuotoji – 2,9 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mėnesio defliacija, apskaičiuota pagal VKI, siekė 0,2 proc., o metinė infliacija – 4 procentus.

Metinei infliacijai, apskaičiuotai pagal SVKI, daugiausia įtakos turėjo restoranų, kavinių paslaugų, pieno, sūrio ir kiaušinių, mėsos ir jos produktų, tabako gaminių, spirituotų gėrimų, alaus, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, apgyvendinimo paslaugų, daržovių kainų padidėjimas bei elektros, automobilių, degalų ir tepalų kainų sumažėjimas.

