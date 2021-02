Dulkys: vakcinos ir tyrimai yra savanoriški, bet kviečiame saugoti save ir kitus 

Ministras pažymėjo, kad norintiems sugrįžti į darbus siūloma nemokama galimybė išsitirti jokiu būdu nėra privaloma.

„Jau nuo rytojaus savanoriškam COVID-19 tyrimui galima registruotis dviem būdais – tinklapyje 1808 arba skambinant šiuo numeriu. (...)

Tačiau dar kartą akcentuoju, kad tiek skiepai, tiek vakcinos, kokį norime, žodį vartokime, ir visi tyrimai yra tik savanoriški. Bet labai kviečiame saugoti ir save, ir savo klientus“, – po Vyriausybės posėdžio kalbėjo jis.

Premjerė Ingrida Šimonytė taip pat kreipėsi į visuomenę ir prašė atsakingai laikytis numatytų apribojimų, nes nuo to priklauso, kaip greitai šalyje galės būti nutrauktas karantinas.

„Labai prašau, kad būtų pasinaudota galimybe pasidaryti testą prieš pradedant darbą“, – kreipėsi ji.

Simptominių testavimų sumažėjo

Paklaustas, kokie šiuo metu yra pajėgumai atlikti profilaktiniams tyrimams, ministras priminė, kad piko metu, kai visos šalies laboratorijos buvo perkrautos, buvo atliekama ir 15ؘ–16 tūkst. testų per dieną.

„Pasikeitus situacijai, sumažėjus simptominių testavimų, vakcinavus medikų bendruomenę, tie skaičiai nukrito iki 6–7 tūkst. Ir tai reiškia, kad galėtume veikti tose ribose, kad galėtume tuos tūkstančius išnaudoti.

Pažiūrėsime, kiek žmonų kreipsis – tiek prekybos, tiek kitų paslaugų srityje, bet, manoma, kad yra po keliolika tūkstančių žmonių, kurie galėtų norėti sugrįžti į savo veiklą, tai visus juos kviečiame“, – sakė A. Dulkys.

Karui jis priminė, kad ateityje testavimui numatytos ir papildomos finansinės galimybės naudoti ne tik PGR, bet ir greituosius antigeno testus.

Portalas tv3.lt jau rašė, kad trečiadienį Vyriausybė priėmė sprendimus dėl išėjimo iš karantino plano.

569 nauji atvejai

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 569 nauji COVID-19 ligos atvejai, mirė 12 žmonių, pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką kasdien įtraukiama ir anksčiau mirusių asmenų skaičius. Pirmadienį tokių asmenų – 4, todėl bendras mirčių skaičius – 16.

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 1679 žmonių.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 187 tūkst. 991 žmogus, 142 tūkst. 313 asmenys pasveiko, 40 tūkst. 269 – tebeserga.

Nuo koronaviruso iš viso mirė 2988 žmonės.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepyti 79 tūkst. 713 žmonės, abiem dozėmis – 50 tūkst. 186 žmonės.