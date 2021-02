Dulkys apie karantino atlaisvinimus: situacija yra labai trapi

Ministras pažymėjo, kad situacija bus nuolat sekama ir gali būti daromi pakeitimai į didesnio karantino laisvinimo ar griežtinimo pusę

„Šiandien mums labai svarbi diena tuo, nes norėjome pasidalyti labiau sisteminiu ir nuosekliu matymu, link ko galėtume judėti. Tai yra geras pasiekimas, nes dar gruodžio viduryje turėjome 1,5 tūkst. atvejų 100 tūkst. gyventojų.

Kada pradėjome diskutuoti apie apskritai karantino režimo keitimo kryptis, buvome vos tik pasiekę mažesnę ribą nei 500. Šiandien, kai Vyriausybės pasitarime sutarėme dėl tų krypčių, jau turime tik kiek daugiau nei 300. Tai reiškia, kad tikrai yra tos dinamikos, pozityvių pasikeitimų, tačiau situacija yra labai trapi ir ją turime stebėti.

Todėl yra sutarta, kad keitimo žingsniai bus daromi pirmiausia remiantis dviem rodikliais, kuriuos rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija, tai yra – naujų atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų ir teigiamų testų dalis nuo visų atliekamų tyrimų per 7 dienas“, – po Vyriausybės posėdžio kalbėjo jis.

A. Dulkys kartu pažymėjo, kad kartu bus analizuojama ir visų kitų mus supančios pandemijos aplinkoje skaičių dinamika, rezultatai, kaip atrodo sveikatos apsaugos sistema.

Taip pat kiekvieną pokytį lydės operacijų vadovo sprendimai, kažkokie sugriežtinimai dėl priemonių, judėjimo ribojimų ir panašiai.

Kartu jis pažymėjo, kad iš principo yra sutarta, kad numatytos priemonės ir scenarijai gali būti analizuojamos ne tik nacionaliniu lygmeniu, bet ir atskiros savivaldybės. Tačiau sprendimus dėl to gali priimti tik Vyriausybė.

trečiadienį Vyriausybė priėmė sprendimus dėl išėjimo iš karantino plano.

569 nauji atvejai

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 569 nauji COVID-19 ligos atvejai, mirė 12 žmonių, pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką kasdien įtraukiama ir anksčiau mirusių asmenų skaičius. Pirmadienį tokių asmenų – 4, todėl bendras mirčių skaičius – 16.

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 1679 žmonių.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 187 tūkst. 991 žmogus, 142 tūkst. 313 asmenys pasveiko, 40 tūkst. 269 – tebeserga.

Nuo koronaviruso iš viso mirė 2988 žmonės.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepyti 79 tūkst. 713 žmonės, abiem dozėmis – 50 tūkst. 186 žmonės.