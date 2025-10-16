Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Druskininkuose pakelti dronai, policija žvalgo miškus – ieškomas dingęs vyras

2025-10-16 12:06 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 12:06

Druskininkų policijos pareigūnai ieško dingusio be žinios Sauliaus Mikalonio (gim. 1985 m.).

Druskininkų policija ieško dingusio vyro (nuotr. Policijos)

Druskininkų policijos pareigūnai ieško dingusio be žinios Sauliaus Mikalonio (gim. 1985 m.).

Kaip pranešė Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, su S. Mikaloniu nepavyksta susisiekti nuo rugsėjo mėnesio pabaigos.

S. Mikalonis yra apie 164 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių trumpų plaukų, o viršugalvyje nešioja surištą kuodelį (kasytę). Vyras yra tamsiai rudų akių, neturi priekinio viršutinio danties. Jis gali būti pastebėtas su akiniais. Ant vienos rankos riešo vyras turi tamsios apyrankės formos tatuiruotę su užrašu „Nirvana“, kaklo pusėje taip pat turi tatuiruotę – keli kinietiški hieroglifai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vyras išeidamas galimai vilkėjo tamsios spalvos džemperį su gaubtuvu, juodos spalvos kepurę su snapeliu ir galėjo turėti vyrišką, tamsiai mėlynos spalvos bėginį dviratį“, – nurodo policija.

Policijos pareigūnai apklausė aplinkinių vietovių gyventojus, ieškojo vyro pas pažįstamus ir artimuosius, žvalgė miškingas teritorijas su bepilote skraidykle (dronu).

Asmenis, žinančius apie vyro buvimo vietą ar jį pastebėjusius, prašoma skubiai informuoti Druskininkų policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Liną Rutkauskaitę tel. nr. +370 675 42805, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.

