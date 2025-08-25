Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Nauja koalicija: kiek ji bus trapi ir ar gresia pirmalaikiai rinkimai?

2025-08-25 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 13:57

Partiją „Nemuno Aušra“ politikos apžvalgininkas Saulius Spurga vadina projektu be ideologijos ir aiškios krypties, nes ji neva į valdžią įneša daugiau sumaišties nei stabilumo. Tai leidžia prognozuoti sudėtingą bei įtemptą tolesnį politinį darbą galimoje koalicijoje tarp Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos („valstiečių“) ir „Nemuno Aušros“ („aušriečių“). Ekspertai pastebi, kad koalicija bus itin trapi.

2

Apie tai, kaip seksis naujai koalicijai ir ar Lietuvai gresia pirmalaikiai rinkimai, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas ir Mykolo Romerio universiteto politologas Saulius Spurga.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis, Vilija Blinkevičiūtė, Saulius Skvernelis, Gintautas Paluckas (nuotr. Elta)
Įtampa didėja – vyriausybės laukia pokyčiai: „Galima suskaičiuoti 3-5 scenarijus“ (148)

