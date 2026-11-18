Apie tau naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Valstybinės darbo inspekcijos Darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė-Dulkė ir įmones ir privačius asmenis konsultuojantis psichologas-psichoterapeutas Edvardas Šidlauskas.
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