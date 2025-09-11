Kalendorius
TV3 naujienos > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Ar Rusija pradeda karą prieš NATO – kaip ginsimės nuo dronų?

2025-09-11 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 13:57

Kremlius toliau rengia Rusijos visuomenę ir gynybos pramonę ilgai trunkančiam karui su Ukraina ir galimai būsimam karui su NATO, skelbia JAV Karo studijų institutas (ISW). Neseniai vykusi Rusijos dronų ataka prieš Lenkiją kelia neramumų ir klausimų Lietuvai bei jos gyventojams. Kaip nuo dronų ginsimės mes? 

Kremlius toliau rengia Rusijos visuomenę ir gynybos pramonę ilgai trunkančiam karui su Ukraina ir galimai būsimam karui su NATO, skelbia JAV Karo studijų institutas (ISW). Neseniai vykusi Rusijos dronų ataka prieš Lenkiją kelia neramumų ir klausimų Lietuvai bei jos gyventojams. Kaip nuo dronų ginsimės mes? 

4

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja atsargos pulkininkas, gynybos paramos fondo vadovas Vaidotas Malinionis ir Ukrainoje esantis politologas Alvydas Medalinskas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

