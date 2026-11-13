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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Ar Putinas jau nubraižė Ukrainos ateitį be Ukrainos – kodėl tai pavojinga mums?

2026-11-13 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 13:57
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Rusijos karas prieš Ukrainą tęsiasi, o tarptautinėje erdvėje vis garsiau skamba svarstymai apie galimus derybų scenarijus. Viena pusė perspėja, kad bet kokie susitarimai už Kyjivo nugaros įtvirtina agresoriaus diktuojamas sąlygas, suskaldo Vakarų vienybę ir kelia tiesioginę grėsmę visam Baltijos regionui. Kiti pabrėžia, kad ieškoti diplomatinių išeičių būtina, siekiant išvengti dar didesnio karo eskalavimo ir ilgalaikio išsekimo.

Rusijos karas prieš Ukrainą tęsiasi, o tarptautinėje erdvėje vis garsiau skamba svarstymai apie galimus derybų scenarijus. Viena pusė perspėja, kad bet kokie susitarimai už Kyjivo nugaros įtvirtina agresoriaus diktuojamas sąlygas, suskaldo Vakarų vienybę ir kelia tiesioginę grėsmę visam Baltijos regionui. Kiti pabrėžia, kad ieškoti diplomatinių išeičių būtina, siekiant išvengti dar didesnio karo eskalavimo ir ilgalaikio išsekimo.

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Dėl to kyla esminis klausimas: ar Kremlius jau bando perbraižyti geopolitinį žemėlapį be Ukrainos sutikimo, ir kokią kainą už tokias nuolaidas sumokėtų Lietuva?

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Apie Kremliaus strateginius planus, Vakarų atsaką ir grėsmes Lietuvos saugumui diskutuoja Baltijos pažangių technologijų instituto vyriausiasis patarėjas, atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas ir buvęs krašto apsaugos ministras, konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

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Nenorėjo taikos
Nenorėjo taikos
2026-11-13 14:19
A ką haholai lakstė po Europą derino be Rusijos ką mulkiai prisiderinti dabar verkia ant viso pasaulio
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