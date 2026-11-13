DIENOS PJŪVIS. Ar Putinas jau nubraižė Ukrainos ateitį be Ukrainos – kodėl tai pavojinga mums?

Dėl to kyla esminis klausimas: ar Kremlius jau bando perbraižyti geopolitinį žemėlapį be Ukrainos sutikimo, ir kokią kainą už tokias nuolaidas sumokėtų Lietuva?
Apie Kremliaus strateginius planus, Vakarų atsaką ir grėsmes Lietuvos saugumui diskutuoja Baltijos pažangių technologijų instituto vyriausiasis patarėjas, atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas ir buvęs krašto apsaugos ministras, konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
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