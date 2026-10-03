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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Didelė avarija Prienų rajone: po BMW smūgio traktorius atsidūrė griovyje, BMW kliudė ir kitą automobilį

2026-10-03 08:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 08:03
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Penktadienio vakarą Prienų rajone įvyko didelė avarija. Po BMW smūgio traktorius atsidūrė griovyje, BMW išlėkė ir į kitą eismo juostą ir susidūrė su dar vienu automobiliu.

Greitosios medicinos pagalbos automobilis / Dainius Labutis (ELTA nuotr.)

Penktadienio vakarą Prienų rajone įvyko didelė avarija. Po BMW smūgio traktorius atsidūrė griovyje, BMW išlėkė ir į kitą eismo juostą ir susidūrė su dar vienu automobiliu.

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Kaip nurodoma policijos įvykių suvestinėse, spalio 2 d. apie 20:20 Prienų rajone, ties Skriaudžių kaimu, kelio Mauručiai-Vinčai-Puskelniai 10-ame kilometre, automobilis „BMW 520D“, vairuojamas vyro (gimusio 1982 m.), atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį traktorių „DF 25-4“, kurį vairavo vyras (gimęs 1958 m.).

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Didelė avarija Prienų rajone

Po susidūrimo, traktorius nuvažiavo nuo kelio į griovį, o automobilis „BMW“ išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „Seat Alhambra“ su priekaba, kurį vairavo vyras (gimęs 1977 m.).

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Per eismo įvykį sužaloti traktoriumi važiavusi moteris (gimusi 1959 m.), automobilio „BMW“ vairuotojas ir keleivė (gimusi 2018 m.) bei automobilio „Seat“ keleivė (gimusi 1978 m.) (visi asmenys, suteikus medicininę pagalbą, gydomi ambulatoriškai) ir „Seat“ vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę Kaune.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

 

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