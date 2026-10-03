Didelė avarija Prienų rajone: po BMW smūgio traktorius atsidūrė griovyje, BMW kliudė ir kitą automobilį

Kaip nurodoma policijos įvykių suvestinėse, spalio 2 d. apie 20:20 Prienų rajone, ties Skriaudžių kaimu, kelio Mauručiai-Vinčai-Puskelniai 10-ame kilometre, automobilis „BMW 520D“, vairuojamas vyro (gimusio 1982 m.), atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį traktorių „DF 25-4“, kurį vairavo vyras (gimęs 1958 m.).
Didelė avarija Prienų rajone
Po susidūrimo, traktorius nuvažiavo nuo kelio į griovį, o automobilis „BMW“ išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „Seat Alhambra“ su priekaba, kurį vairavo vyras (gimęs 1977 m.).
Per eismo įvykį sužaloti traktoriumi važiavusi moteris (gimusi 1959 m.), automobilio „BMW“ vairuotojas ir keleivė (gimusi 2018 m.) bei automobilio „Seat“ keleivė (gimusi 1978 m.) (visi asmenys, suteikus medicininę pagalbą, gydomi ambulatoriškai) ir „Seat“ vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę Kaune.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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