Avarija judrioje gatvėje Vilniuje: į įvykio vietą sulėkė gausios gelbėtojų pajėgos

Pirminiais duomenimis, apie 20 val. specialiosios tarnybos gavo pranešimą iš automatinės pagalbos iškvietimo sistemos, kuri yra integruojama automobiliuose ir aktyvuojama nutikus nelaimei.
Gelbėtojams buvo pranešta apie eismo įvykį Ukmergės g., netoli viaduko ties Ozo gatve, kur šiuo metu vykdoma rekonstrukcija ir yra eismo apribojimų.
Atvykus gelbėjimo tarnyboms į vietą, paaiškėjo, kad sankryžoje susidūrė du automobiliai – „Honda“ ir „Volkswagen“ transporto priemonės, ugniagesiai skubiai atjungė transporto priemonių akumuliatorius, siekiant išvengti gaisro rizikos.
Po eismo įvykio „Honda“ automobilio galas buvo smarkiai sudaužytas.
Laimei, rimtesnių sužalojimų eismo dalyviai išvengė. Medikų pagalbos prireikė tik vienai iš vairuotojų – jai galėjo būti sužalota ranka, ją apžiūrėjo medikai.
Kaip įvyko šis eismo įvykis, aiškinasi policija. Nelaimės vietoje ribojamas eismas.
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