Vilniuje automobilis rėžėsi į medžius: vairuotojas – ligoninėje

Pirminiais duomenimis, atvažiavus gelbėtojams, pusamžis vairuotojas iš automobilio jau buvo ištrauktas ir gaivinamas neabejingų žmonių, sustojusių važiuojant pro šalį.
Vyras išvežtas į ligoninę
Vyrą įvykio vietoje taip pat gaivino gelbėtojai ir medikai – jis išvežtas į ligoninę.
Kaip įvyko avarija, aiškinsis tarnybos.
Eismas įvykio vietoje apsunkintas. Vairuotojams rekomenduojama rinktis kitą kelią arba mažinti greitį Titnago gatvėje.
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