Paviešinta naujausia žinia apie legendinio Schumacherio būklę: žmona nesulaiko ašarų

Septyniskart pasaulio čempionas sunkių, gyvenimą pakeitusių traumų patyrė 2013 metų gruodį, kai per šeimos atostogas Prancūzijos Alpėse slidinėdamas trenkėsi galva į uolą.
Nuo tada išsami informacija apie jo sveikatą viešai neskelbiama. Schumacherio žmona Corinna ir artimiausi šeimos nariai griežtai saugo jo privatumą.
Vis dėlto šiemet pasirodžiusiuose pranešimuose teigiama, kad lenktynininkas nebėra nuolat prikaustytas prie lovos. Remiantis „Daily Mail“ publikacija, jis gali sėdėti neįgaliojo vežimėlyje ir būti vežiojamas po šeimos namus.
Taip pat skelbiama, kad Schumacheriu visą parą rūpinasi medikų komanda, o savarankiškai vaikščioti jis negali. Šeimai artimi šaltiniai teigia, kad lenktynininkas gali suprasti dalį aplink vykstančių dalykų, tačiau žodžiais bendrauti negali.
Žmona nesulaiko ašarų
Corinna apie vyrą retai kalba viešai. Ji buvo viena pagrindinių 2021 metais pasirodžiusio „Netflix“ dokumentinio filmo „Schumacher“ pašnekovių, o dabar pasirodė ir naujame dokumentiniame filme „Schumacher '94: The Birth of a Legend“.
Jame daugiausia dėmesio skiriama 1994 metams, kai Schumacheris pirmą kartą tapo „Formulės 1“ pasaulio čempionu. Šis sezonas buvo kupinas dramatiškų ir prieštaringai vertintų įvykių.
Dokumentiniame filme Corinna pasidalijo itin asmenišku prisiminimu apie dainą „Rush Rush“, kurią atliko Paula Abdul. Šis kūrinys pasirodė 1991 metais – tais pačiais metais, kai Schumacheris debiutavo „Formulėje 1“ ir maždaug tuo metu, kai prasidėjo jųdviejų santykiai.
„Tai anuomet buvo mūsų daina. Kai šiandien ją išgirstu ir sėdžiu automobilyje, tyliai verkiu“, – prisipažino ji.
Schumacherio netektis ir šiandien jaučiama automobilių sporto pasaulyje, ypač tarp „Ferrari“ gerbėjų. Būtent šioje komandoje vokietis 2000–2004 metais iškovojo penkis savo pasaulio čempiono titulus.
Neseniai vykusiose Italijos „Grand Prix“ lenktynėse paminėta 30 metų sukaktis nuo pirmosios Schumacherio pergalės Monzos trasoje.
Ta proga surengtas ypatingas pagerbimas. Buvęs jo komandos draugas Rubensas Barrichello ir Sebastianas Vettelis, kurį Schumacheris jaunystėje globojo ir konsultavo, išvažiavo į trasą legendiniu 2002 metų čempionišku „Ferrari“ bolidu.
Emocingais prisiminimais apie brolį pasidalijo ir buvęs „Formulės 1“ lenktynininkas Ralfas Schumacheris.
„Manęs visada klausdavo: „Kas buvo tavo asmeninis stabas?“ Ir aš niekada tokio neturėjau, išskyrus savo brolį. Keista taip sakyti, nes mus skiria tik šešeri su puse metų, tačiau visko, ką žinojau apie lenktynes, mane išmokė jis“, – sakė Ralfas.
Naująjį dokumentinį filmą „Schumacher '94: The Birth of a Legend“ galima žiūrėti „Netflix“ platformoje.
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